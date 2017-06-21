修正-路透基点：友达光电200亿台币联贷获得银行的热烈回应--TRLPC

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(更正：标题最后应为“TRLPC”，非“RLPC”)
路透6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称LCD制造商友达光电的200亿台币(6.63亿美元)五年期定期贷款的在一般联贷阶段获得热烈的回应。
消息人士称，该案已吸引到十余家银行总计超过400亿台币的承诺贷款金额。
台湾银行担任这笔贷款的牵头行兼簿记行以及额度代理行。
贷款利率与借款人的税后净利润率挂钩：若税后为净亏损，则利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码110个基点；税后净利润率为0-2.9%，利率为Taibor加码103个基点；利润率若为3-5.9%，加码90个基点；6%或更高，加码85个基点。税前保底利率为1.7%。
最高前端费为38个基点。
所筹资金将用于购买机器设备，并将所购设备用作抵押。
友达光电成立于2001年9月，为达碁科技与联友光电合并而来。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。