重发-基金观点：美国明年或升息四次，但未来3-5年衰退可能性相当高--PIMCO

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(重发以调整标头)
路透伦敦6月20日 - 债券市场巨擘太平洋投资管理公司(PIMCO)全球固定收益执行长鲍尔斯周二称，明年美国有可能最多升息四次，但未来3-5年出现经济衰退的概率仍然较高。
鲍尔斯称，他预计美联储指标利率会在当前升息周期中升至2%左右。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)在2015和2016年分别升息一次，今年以来已升息两次。
“他们(美联储)今年可能可能再度升息，明年可能...会有四次，这要取决于财政政策状况，”鲍尔斯在伦敦一次欧洲货币会议上表示。
“未来3-5年美国经济出现衰退的可能性相当高。”(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为