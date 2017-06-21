更新版 1-中国汇市：购汇刺激人民币小幅收贬，A股加入MSCI指数影响有限

* 人民币小幅收贬，盘中刷新月内最低价 * 美指略升，境内购汇需求仍占上风 * 中国A股纳入MSCI指数对汇价直接影响不大 * 日内震荡区间走阔，未来料走向宽幅双向波动 (新增评论和收盘报价) 路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期周三小幅收贬，盘中一度刷新月内新 低，逼近6.84关口，中间价连续第二日走弱。交易员称，今日稍早中国A股纳入MSCI指数一 定程度提振人民币汇价，但短期影响并不大，因为年中刚需购汇盘较多；不时有大行提供美 元流动性，但并没看到明显的规模性结汇出现，料人民币汇价将继续走弱，但空间有限。 跟之前相比，整体交易区间向中间价方向靠近，且离岸和在岸汇价更为趋同，经历了昨 日尾盘大行出手打压市场，市场情绪相对谨慎，但日间波动幅度持续走阔，为自营迎来机遇 ，预计未来汇市料宽幅双向波动，而这亦将为监管所乐见。 “这几天购汇盘都比较多，年中分红、油盘，这些都是刚需，不会因为一些消息的影响 就改变计划。”一中资行交易员称。 她并指出，在新的中间价机制下，市场比较理性，而且央行今年对市场的调控更有经验 也更有效，所以年中人民币可能在刚需购汇盘的冲击下有所贬值，但幅度不会很大。 亦有中资行交易员指出，在9-10月份之前，人民币汇价料延续宽幅双向波动的局势，毕 竟今年金融行业重头戏是去杠杆，汇率走势料维稳为主。 中国A股被拒之门外三次以后，第四次闯关成功，MSCI明晟终于决定将其纳入 新兴市场指数。此举将让北京方面松一口气，MSCI明晟之前几次年度评审结果让北京方面感 到尴尬。但A股加入MSCI指数很大程度上只有象征意义，仅会吸引少量资金流入中国。 全球汇市，加元和挪威克朗等大宗商品货币周三处于守势，被油价下跌拉低；英镑则徘 徊在两个月低点。美元限于窄幅区间波动，美元指数几近持平于97.764。 “英镑表现疲弱，从英镑已消化的政治风险溢价来看，其疲弱态势可能会延续至下周， 因为目前DUP和保守党仍未达成协议，”BMO Capital Markets驻伦敦汇市策略师Stephen Ga llo称。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.829 6.8265 -0.04% FXS> 中间价 6.8193 6.8096 -0.14% 成交额<CNYSPTVOL=C 239.66亿 236.44亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 149 日低6.8395 日高6.82 46 今年以来升贬幅度 1.76% 2005年汇改以来升贬 21.20% 幅度 一年期美元/人民币 1253 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8311 6.822 一年期NDF<CNY1YNDF 7.0065 6.9973 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8287； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.605、6.139和8.6141。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 吴云凌/杨淑祯)