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中国财经报道 | 2017年 6月 21日 星期三 21:46 BJT

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%

(重发以删除缀字。)

路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。

瑞信将该股目标从150美元上调至160美元。

Adobe Systems周三盘初股价升3%，报145.15美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
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