重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%

中国个股：渤海金控孙公司拟向波音采购75架飞机，目录价约84亿美元
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
(重发以删除缀字。)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
瑞信将该股目标从150美元上调至160美元。
Adobe Systems周三盘初股价升3%，报145.15美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透6月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报道称，台湾日盛国际租赁股份有限公司已将三年期贷款规模目标从之前的32亿台币缩减至30.5亿台币(1.01亿美元)。