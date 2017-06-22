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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 13:13 BJT

更新版 1-中国企业：万达称建行等银行通知抛售万达债券属谣言，集团经营良好

(新增万达电影午后停牌等细节)

路透北京6月22日 - 中国大型民企--万达集团周四午间发出声明表示，今日网上有人恶意炒作中国建设银行等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。

“万达集团经营一切良好，希望大家不信谣、不传谣。”该声明称。

万达集团旗下A股公司--万达电影早盘一度逼近跌停；据深交所午间公告，该股下午临时停牌，因公共传媒出现关于万达电影的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，经公司申请自下午起停牌，待公司披露澄清公告后复牌。

万达电影早盘收挫9.87%，稍早万达债亦遭遇集中卖盘而重挫，因市场有传言称大行指示管理人抛售万达相关债券。

上海证交所15万达01债周四早盘价格一度最低跌至96.66元人民币，较上日收盘价跌逾2.3%，该债成交金额超过2亿元。此前该债单日成交规模多在1,000万-2,000万元或更少。（完） (发稿 张晓翀/林琦；审校 张喜良)
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