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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 17:48 BJT

更新版 1-台湾债市：10年债殖利率收跌至一周新低，央行按兵不动料续盘整

    * 10年债殖利率连两日收跌至一周新低
    * 央行如预期按兵不动并观望发债计划
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.04-1.09%

 (新增交易员对利率决策影响的评论)
    路透台北6月22日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四连续第二日微收跌至一周收盘低
位。交易员表示，盘初106/4殖利率原持平整理，后有买盘进场引领殖利率转而走低，惟殖利率修正幅度有限
，原本观望的央行利率决策也一如预期按兵不动，盘势料续整理，并观望明日的第三季发债计划变数厘清。
   
    他们指出，央行连四度维持利率不变，且央行总裁彭淮南会后记者会谈话也无新意，对明日台债影响有限
；而目前106/4殖利率逢低即略见卖需、逢高又见买盘进场，而该券前三大、前五大及前10大持券比重皆偏低
也影响持券信心，造成该券波动度较大，交投倾向短线操作，使该券殖利率陷入区间盘整格局。 
    
    “都跟大家想的一样，明天市场不会起什么变化。”一位大型银行交易员说。 
    
    台湾央行周四宣布，理监事会议决议维持政策利率不变。重贴现率已是连续四季维持在1.375%。央行也指
出，今年消费者物价指数(CPI)年增率预估为1.07%、核心CPI年增1.11%，通膨展望稳定。央行并称实质利率相
对经济成长，在主要经济体中尚称允当；未来则将搭配适度宽松货币政策，有助促进物价及金融稳定。
   
    另位大型银行交易员称，虽然106/4筹码尚未洗得非常乾净，但随着停损及放空压力变小，该券殖利率就
有点向下味道，且因新的五年增额券最快下周将展开发行前交易，带动目前五年券买气还不错，惟现在追价意
愿并不强，料续维持区间盘整态势，亦有可能主流券殖利率再微幅走低。
    
    今日106/4殖利率收在1.0615%至一周收盘新低，前低为6月15日的1.0300%；106/5殖利率同创一周收盘新
低，前低为6月15日的0.7330%。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.74-0.78%；10年指标券106/4殖利率区间暂看在1.04
-1.09%。
    
     美国国债收益率曲线周三为近10年来最平，因投资者评估通胀指标下降的情况下，美国联邦储备理事会(
FED/美联储)鹰派政策对经济的影响。指标10年期公债收益率收报2.155%，周二收报2.15
3%。
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -1.35     0.7495%  0.7480-0.7700%      13.0
   10   106/4                      -1.35     1.0615%  1.0580-1.0838%     138.5
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0615%
   5     106/5                       0.7495%
   3     105/1                      没有成交
   2     106/1                      没有成交
         
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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