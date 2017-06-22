更新版 1-台湾货币市场：拆款短率大致持稳，央行一如预期维持利率不变

* 龙头银行供应跨月拆款，季底紧张气氛舒缓 * 央行维持重贴现率不变，连四季在1.375% * 跨月短票利率跟随跨月拆款上调 * 寿险业因应国际债交割资金分配不均 (新增央行利率决议与更新拆款及央行定存单发行细节等资讯) 记者 董永年 路透台北6月22日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持稳。资金调度人员称，今日大型龙头银行对票券商开 出跨月拆款利率0.42%，此举令市场气氛为之舒缓。 一如市场预期，台湾央行周四宣布，理监事会议决议维持政策利率不变。重贴现率已是连续四季维持在1. 375%。 他们指出，目前可供应跨月拆款的银行大约有五家，在龙头银行定下参考指标后，对票券商的拆款利率短 期大概会在0.41-0.44%区间浮动。预料明日跨月拆款的供应家数与金额还会增加。 〞银行体系比较多钱了，大行提供跨月拆款是好事。〞一票券商资调人员说。 另一银行资金调度人士则称，今日龙头银行针对票券商供应跨月拆款，此举令市场的紧张气氛有所和缓。 不过银行间仍因应季底进行积数调整，操作相对保守审慎。 市场人士认为，以今日开出的隔夜拆款利率0.180%，较上日的0.182%下滑。以及央行预告7、14天存单利 率均维持不动，再加上龙头银行提前供应跨月利率等现象观察，央行维持重贴现率不变已是意料之事。 今日为第三批综所税款委托取款日，资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资料显示，5月1日至 6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约773.79亿台币。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.442 30.471 台湾加权股价指数<.TWII 10,399.06 10,349.72 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.250% 0.182-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.182-0.400% --两周拆款利率区间 0.260-0.420% 0.200-0.400% **短票利率走高** 短票方面，受跨月拆款自0.40%起跳带动，票券商交易员表示，跨月短票利率高位走升。不少银行因季底 操作保守，仍选择承做月内短票。 〞跨月成交比重不多，但慢慢增加了。〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.41-0.42%，上日为0.40-0.41%。月内自保短 票利率成交在0.36-0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.414%，区间在0.39-0.42%，成交量为46.24亿 台币；前日加权平均利率在0.398%，区间在0.32-0.42%，成交量为34.29亿台币。 台湾央行今日发行9,197.8亿台币定存单，发行余额减9.7亿台币。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币；余日为周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为704亿台币，累计超额准备3,941亿台币、加计前期1%的超 额准备6,253亿台币。 **RP利率大致稳定** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，今、明两天续有国际债券成交，寿险业资金分配不均，不过整 体尚称宽裕，利率大致不变。 〞调钱不难，银行还是拉高利率。〞一证券商交易员说。 另一证券商交易员则称，特定寿险业因应国际债券交割较为缺钱，投信则小幅赎回。不过到期续作都没有 问题。 今日有摩根士丹利发行美元债1.25亿美元。 本周宽松与紧缩因子尚有：周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融债还本、中国交通 银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，跨月则在0.32-0.34%；月内公司债RP利率 主交投落在0.40-0.42%，跨月在0.42-0.45%。 大型票券商方面，今天极短天期利率主要在0.25%；与金融机构承作月内公债RP利率主要成交在0.29-0.31 %；跨月在0.33-0.34%。另外，月内公司债RP成交0.29-0.34%，跨月在0.33-0.36%。(完) (审校 林高丽)