更新版 1-台湾央行：重贴现率连四季不变，因通膨展望温和实质利率水准允当

(新增台湾央行总裁及官员说法)

路透台北6月22日 - 台湾央行周四理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续四季维持在1.375%。

央行总裁彭淮南称，理监事会一致决议维持利率不变，主要考量因素是台湾当前通膨压力及通膨展望温和，且相较主要国家/地区，台湾目前实质利率水准尚称允当，实质利率为负0.005个百分点，仅次于泰国和印尼，再加上产出缺口持续扩大，理监事认为利率没有调升的必要。

〞倘若通膨压力很高，央行货币政策会有转向，我们会考量当前和未来物价展望。〞彭淮南在记者会上说。

他并称，今年1-5月M2成长3.72%，高于今年全年CPI年增率与经济成长率合计的3.12%，显示金融市场流动性充裕，资金足以支应经济活动所需。

汇率政策方面，彭淮南指出，央行自1989年4月起采管理式浮动汇率制度，且未曾改变；而央行在必要时采〞逆风操作〞，主要目的是减少汇率波动幅度，而非扭转趋势；再者，根据行为金融学逆风操作可减缓汇率过度波动，使外汇市场更有效率。

外资大举汇入，带动台湾股汇双涨。他说，今年以来台股大涨12%，主因是台股现金殖利率在主要股市中仅次英国，且一年定存利率仅1.06%，外资积极投资台股，除可领取巨额现金股利亦赚取股价价差，获利甚丰，而这波台股大涨主要集中在权值股，〞这是很特殊的现象，股价上涨是流动性太多了。〞

至于在两岸签署换汇协定(SWAP)方面，彭淮南表示，两岸若能签署SWAP协定，当然是最好，〞有是好，但没有也没有防碍。〞，他坦承目前两岸央行比较少有互动。

美国FED上周进一步升息一码，台湾央行政策利率则连四冻，一位不愿具名央行官员称，事实上，美国FED升息对台湾的冲击有限，关键在于美国FED的缩表计划及规模。

〞(台币与美元)利差不重要，FED升息只有心理面的影响，真正的影响在FED的缩表，缩表才是真正的紧缩，到时资金面就会慢慢下来。〞前述不愿具名央行官员说。

他并称，除通膨展望温和外，由于近期公布经济数据不如预期，且台湾的投资与消费信心仍偏弱，央行货币政策此时没有调整的必要。

但他说，目前全球景气趋势已经往上走，全球贸易成长已高于GDP的成长，代表景气往上走；而贸易往上走对以出口为导向台湾、日本及韩国比较有利，只是目前全球仍潜在产能过剩问题，预估产能过剩要到明年才会消化完毕，届时最终需求才会往上走，进而带动通膨上扬。

台湾央行发布的新闻稿中即称，今年消费者物价指数(CPI)年增率预估为1.07%、核心CPI年增1.11%，通膨展望稳定。央行并称实质利率相对经济成长，在主要经济体中尚称允当；未来则将搭配适度宽松货币政策，有助促进物价及金融稳定。