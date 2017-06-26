重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

台湾债市：10年券殖利率收涨终止连五跌，短线观察重点为德/美债动向

* 10年期公债殖利率收升，终止连五跌格局 * 短线观察重点在美债及德债对台债的牵引 * 10年券殖利率弹至1.08-1.10%买盘将进场 * 明日106/4殖利率区间暂看1.03-1.08% 路透台北6月28日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三收升，终止连 五跌走势；交易员称，受德债殖利率弹高触发美债殖利率强弹，带动台债10年券开高收高； 短线观察重点为美债和德债对台债的牵引。 他们表示，因欧洲央行总裁德拉吉称将开始调整其货币政策，德国短期公债殖利率应声 暴涨，美债跟着跳空攻高；后续美债和德债殖利率若续弹高，台债将受牵引而走扬，惟弹至 1.08至1.10%间就会吸引投资盘进场，因市场资金浮滥，大型行库有去化资金的压力。 〞台债这波做梦行情在(周二)一天内反应完毕，因买盘力道不足，加上欧洲央行总裁德 拉吉突然放冷箭，射的多方满地找牙。〞一大型银行交易员说，〞这波台债反应又急又快， 本来预估可以走五天的行情却在一天内反应完。〞 他并称，台债因短期内台湾央行货币政策不致转向，目前基本