《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月26日
--原订6月底出炉的税改方案确定延后了，据了解，行政院希望在清理年改三法及前瞻特别条例两项主战场后，财政部再提出税改方案，不要成为第三个风暴。据悉，营所税不会上调至20%，以调升1-2%为主要腹案。
以下为全球主要央行在2017年6月-12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2017年
7月25日至7月26日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月26日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
9月19日至9月20日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月20日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会。
10月31日至11月1日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
11月1日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
12月12日至12月13日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月13日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2017年
7月5日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
7月20日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
8月2日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月7日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月20日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月21日 - 全行委员会会议。
10月4日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月26日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月8日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月22日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月6日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月7日 - 全行委员会会议。
12月14日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
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英国央行
2017年
8月3日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
9月14日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
11月2日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
12月14日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
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日本央行
2017年
7月19日 - 日本央行货币政策会议(至7月20日)。
9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。
10月30日 - 日本央行货币政策会议(至10月31日)。
12月20日 - 日本央行货币政策会议(至12月21日)。
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韩国央行
2017年
7月13日 - 货币政策会议。
8月31日 - 货币政策会议。
10月19日 - 货币政策会议。
11月30日 - 货币政策会议。
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加拿大央行
2017年
7月12日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
9月6日 - 公布指标利率决定。
10月25日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
12月6日 - 公布指标利率决定。
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瑞士央行
2017年
9月14日 - 货币政策评估。
12月14日 - 货币政策评估，并召开记者会。
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澳洲央行
2017年
7月4日 - 召开利率会议。
8月1日 - 召开利率会议。
9月5日 - 召开利率会议。
10月3日 - 召开利率会议。
11月7日 - 召开利率会议。
12月5日 - 召开利率会议。
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新西兰央行
2017年
8月10日 - 公布货币政策声明和指标利率。
9月28日 - 公布指标利率。
11月9日 - 公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
2017年
7月4日 - 公布利率决定和货币政策报告。
9月7日 - 公布利率决定和货币政策报告。
10月26日 - 公布利率决定和货币政策报告。
12月20日 - 公布利率决定和货币政策报告。
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挪威央行
2017年
9月21日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
10月26日 - 宣布利率决定。
12月14日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2017年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 李春喜)
--原订6月底出炉的税改方案确定延后了，据了解，行政院希望在清理年改三法及前瞻特别条例两项主战场后，财政部再提出税改方案，不要成为第三个风暴。据悉，营所税不会上调至20%，以调升1-2%为主要腹案。
路透上海6月26日 - 中国安徽濉溪农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有518家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模149,057亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
路透上海6月26日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8151元附近，较上日升值约87点。