《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月

《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月26日

--原订6月底出炉的税改方案确定延后了，据了解，行政院希望在清理年改三法及前瞻特别条例两项主战场后，财政部再提出税改方案，不要成为第三个风暴。据悉，营所税不会上调至20%，以调升1-2%为主要腹案。