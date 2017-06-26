MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO

路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟(MSCI.N)首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。

上海证券报官网中国证券网刊登他在接受该报记者专访时并称，看好中国新经济，在快速发展的诸多领域中十分看好中国科技业，同时还看好消费、环境和金融行业。

MSCI明晟上周宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，计划分两步实施。MSCI计划初始纳入222只大盘A股，基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。

“目前这一权重比例较低，未来5%的纳入因子或进一步提高。”Fernandez称，“目前5%的水平是综合考虑了投资原则的确定性、法规及监管等因素，若未来中国在这些方面加快完善步伐，MSCI或提高这一比例。”

不过他同时也强调，这仍然取决于停牌监管、投资上限、法律法规限制等因素，MSCI也将进一步与交易所沟通争取更多数据授权。

他并指出，未来中盘股也有望视情况获得纳入机会。另外，伴随中国老百姓财富积累，未来会产生大量存款，他尤其看多银行部门和资产管理行业未来在中国的发展。

中国官方媒体新华社周日发表财经周评文章称，A股成功闯关MSCI指数代表着中国资本市场更大程度上受到国际资本市场的认可，国际投资者看好中国经济发展的前景和金融市场的稳健性。MSCI指数将A股纳入是顺应国际投资者需求的举动。

这篇名为“中国资本市场国际化彰显自信和底气”的文章并指出，在与MSCI谈判过程中，中国监管部门坚持一是不能影响国内金融稳定，二是重要衍生品流动性要留在国内，这意味着，中国的资本市场乐于开放合作，但也不会放弃自己的原则，开放合作必须基于平等对话的基础。

“A股纳入MSCI指数是中国资本市场发展史上的重要一步，但逐步迈向成熟的A股还有很长的路要走。只有把自身发展基础夯实，才能不断得到国际市场的认可，真正做到强自身利全球。”文章称，“中国资本市场沿着市场化、法治化、国际化的改革方向前进是不会改变的，改革开放的节奏也掌握在自己手中。”（完）