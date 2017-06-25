版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 26日 星期一 07:38 BJT

****欧洲经济指标预测--6月26日-7月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值       前值
    
    6月26日当周
    
    6月26日(一)
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                    6月       114.4      114.6
                    现况指数                                  123.3      123.2 
                    预期指数                                  106.4      106.5
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准宗数(千宗) 5月        --      40.750
    
    6月27日(二)
    0800 意大利制造业企业信心指数                   6月       106.6      106.9 
               消费者信心指数                                   --       105.4
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值              6月          零        正2
    
    6月28日(三)
    0600 德国进口物价(较前月)                       5月       -0.6%      -0.1%
                     (较上年同期)                             +4.6%      +6.1%
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费者信心指数            5月         --        1.48
    0645 法国消费者信心指数                         6月         103        102
    0800 瑞士投资者信心指数                         6月         --        30.8
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                 5月       +5.0%      +4.9%
               针对家庭的放款                                   --       +2.4%
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)       6月初值        --       -0.2%
                             (较上年同期)                       --       +1.4%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                持平      -0.1%
                                  (较上年同期)                +1.4%      +1.6%
    6月29日(四)
    0600 德国GfK消费者信心指数                      7月      正10.4     正10.4
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                     5月      增加14  增加15.25
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加25  增加27.31
             抵押贷款批准件数(件)                            64,000     64,645
             M4货供额(较前月)                                   --       +1.2%
    0900 欧元区企业景气指数                         6月        0.96       0.90
               经济景气指数                                   109.5      109.2
               工业景气指数                                     2.8        2.8
               服务业景气指数                                  13.0       13.0
               消费者信心指数终值                             负1.3      负1.3
               消费者通胀预期指数                               --        12.8
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          6月初值      持平      -0.2%
                                (较上年同期)                  +1.4%      +1.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  持平      -0.2%
                                     (较上年同期)             +1.3%      +1.4%
    2301 英国GfK消费者信心指数                      6月         负7        负5
                
    6月29日-30日
    0600 英国Nationalwide房价(较前月)               6月        持平      -0.2%
                             (较上年同期)                     +1.8%      +2.1%
    
    6月30日(五)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                   5月       +0.3%      -0.2%
                          (较上年同期)                        +2.6%      -0.9%
    0645 法国消费者支出(较前月)                     5月       +0.7%      +0.5%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值     +0.8%      +0.9%
    0645 法国生产者物价指数(较前月)                 5月         --       -0.4%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                        6月       102.4      101.6
    0800 德国经季节调整失业人数变化(万人)           6月     减少1.0    减少0.9
             未经季节调整失业人数(万人)                         --       249.8
             经季节调整失业率                                  5.7%       5.7%
             经季节调整失业人数(万人)                           --       253.6
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                  第一季        --       2.30%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季      +0.2%      +0.2% 
                              (较上年同期)                    +2.0%      +2.0%
    0830 英国企业投资(较前季)                     第一季　　　  --　　   +0.6%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　-- 　　  +0.8%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                   第一季    赤字170  赤字120.8
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                  6月初值      +1.2%      +1.4%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)               +1.0%      +1.0%
    
    7月3日当周
    
    7月3日(一)
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                   5月         --       -1.2%
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)              6月         --        55.6
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                6月         --        55.1
    0800 意大利失业率                               5月         --       11.1%
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                   6月         --        56.7
    0900 欧元区失业率                               5月         --        9.3%
    
    7月3-7日
    0900 英国抵押贷款利率                           6月         --        4.3%
    (完) (整理 杜明霞；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐