欧洲经济指标预测--6月26日-7月3日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月26日当周 6月26日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 6月 114.4 114.6 现况指数 123.3 123.2 预期指数 106.4 106.5 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准宗数(千宗) 5月 -- 40.750 6月27日(二) 0800 意大利制造业企业信心指数 6月 106.6 106.9 消费者信心指数 -- 105.4 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 6月 零 正2 6月28日(三) 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -0.6% -0.1% (较上年同期) +4.6% +6.1% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费者信心指数 5月 -- 1.48 0645 法国消费者信心指数 6月 103 102 0800 瑞士投资者信心指数 6月 -- 30.8 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +5.0% +4.9% 针对家庭的放款 -- +2.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.6% 6月29日(四) 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 正10.4 正10.4 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加14 增加15.25 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加25 增加27.31 抵押贷款批准件数(件) 64,000 64,645 M4货供额(较前月) -- +1.2% 0900 欧元区企业景气指数 6月 0.96 0.90 经济景气指数 109.5 109.2 工业景气指数 2.8 2.8 服务业景气指数 13.0 13.0 消费者信心指数终值 负1.3 负1.3 消费者通胀预期指数 -- 12.8 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 持平 -0.2% (较上年同期) +1.4% +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.4% 2301 英国GfK消费者信心指数 6月 负7 负5 6月29日-30日 0600 英国Nationalwide房价(较前月) 6月 持平 -0.2% (较上年同期) +1.8% +2.1% 6月30日(五) 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +2.6% -0.9% 0645 法国消费者支出(较前月) 5月 +0.7% +0.5% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值 +0.8% +0.9% 0645 法国生产者物价指数(较前月) 5月 -- -0.4% 0700 瑞士KOF领先成长指标 6月 102.4 101.6 0800 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少1.0 减少0.9 未经季节调整失业人数(万人) -- 249.8 经季节调整失业率 5.7% 5.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 253.6 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 -- 2.30% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.0% +2.0% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -- +0.6% (较上年同期) -- +0.8% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季 赤字170 赤字120.8 0900 欧元区HICP(较上年同期) 6月初值 +1.2% +1.4% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +1.0% +1.0% 7月3日当周 7月3日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -- -1.2% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 55.6 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 -- 55.1 0800 意大利失业率 5月 -- 11.1% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 -- 56.7 0900 欧元区失业率 5月 -- 9.3% 7月3-7日 0900 英国抵押贷款利率 6月 -- 4.3% (完) (整理 杜明霞；审校 王兴亚)