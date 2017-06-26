更正-全球金市：金价在美国本周公布重要数据前持稳，美元走软提供支撑

(更正：因英文原文有误，内文第二段应为一周“高位”而非“低位”)

路透班加罗尔6月26日 - 金价周一变动甚微，市场静待美国在本周公布多项重要数据，而美元走软为市场带来一些支撑。

0050GMT，现货金近持平于每盎司1,256.06美元，仍接近上周五触及的一周高位。

美国8月期金微升0.04%报每盎司1,256.80美元。

美元兑其他主要货币周一下跌，美债收益率(殖利率)持于低位令其失去动力，外界对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚再次升息的预期减弱。

英国脱欧事务大臣戴维斯周日表示，他“相当确定”他可以谈下一个很好的脱欧协议，这可能需要一个一到两年左右的过渡协议。

中国银监会主席郭树清周六表示，要努力提升银行业支持供给侧结构性改革的能力和水平，深入开展市场化法治化债转股，积极稳妥推进去杠杆；同时要落实好差别化住房信贷政策，坚决抑制部分地区的房地产市场泡沫。