更正-全球金市：金价在美国本周公布重要数据前持稳，美元走软提供支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差续跌，韩国YNCC贴水买进
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。
(更正：因英文原文有误，内文第二段应为一周“高位”而非“低位”)
路透班加罗尔6月26日 - 金价周一变动甚微，市场静待美国在本周公布多项重要数据，而美元走软为市场带来一些支撑。
0050GMT，现货金近持平于每盎司1,256.06美元，仍接近上周五触及的一周高位。
美国8月期金微升0.04%报每盎司1,256.80美元。
美元兑其他主要货币周一下跌，美债收益率(殖利率)持于低位令其失去动力，外界对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚再次升息的预期减弱。
英国脱欧事务大臣戴维斯周日表示，他“相当确定”他可以谈下一个很好的脱欧协议，这可能需要一个一到两年左右的过渡协议。
中国银监会主席郭树清周六表示，要努力提升银行业支持供给侧结构性改革的能力和水平，深入开展市场化法治化债转股，积极稳妥推进去杠杆；同时要落实好差别化住房信贷政策，坚决抑制部分地区的房地产市场泡沫。
本周美国将公布的数据包括：6月消费者信心指数、5月成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)和个人消费支出(PCE)物价指数终值。(完)
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。
因马币(林吉特)贬值及隔夜原油价格上涨，稍早曾支撑棕榈油市场。马币兑美元周三早盘跌至一个月来低位，最新下跌0.2%，至4.2960马币，为5月24日以来最弱价位。
路透上海6月28日 - 中国山东省财政厅周三公告称，将于下周三（7月5日）招标发行总额34.65亿元人民币的专项地方债，期限五年。 上述专项债为山东省今年第二批及第三批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券 5年 24 7月5日下午14:00-14:40 7月6日 (第二批) 专项债券 5年 10.65 7月5日下午15:00-15:40 7月6日 (第三批 )