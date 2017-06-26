版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 26日 星期一 21:47 BJT

重发-美国热股：Portola防栓塞新药获FDA批准，盘初上扬近4%

(重发以删除缀字。)

路透6月26日 - Portola Pharmaceuticals Inc新口服血液稀释剂BevyxXa (betrixaban)周五获得美国食品药物管理局(FDA)的批准。该药剂可防止深度静脉血栓及肺栓塞。

Portola Pharmaceuticals周一盘初急升3.8%，报58.21美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐