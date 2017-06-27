重温稿-《中国新债预测》三年国债收益率均值3.42%，向好情绪若持续料低于二级

国际油市：亚洲石脑油裂解价差续跌，韩国YNCC贴水买进
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。
* 招标品种：财政部三年续发国债
* 期限及招标金额：400亿元
* 招标时间: 周三(6月28日)10:35-11:35
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间：3.37%-3.44%
* 预测均值: 3.42%(按各家机构预测值平均)
路透上海6月27日 - 中国财政部周三将续发三年国债。路透调查显示，在现券连续走好背景下，平时交投不甚活跃的三年国债二级市场收益率也明显下行，若国债期货及市场情绪没有明显转差，明日续发国债结果有望低于二级，收益率预测均值落在3.42%附近。
上海一银行交易员称，今日市场多头占上风，明日新债结果低于二级可能性大。“(续发国债收益率)上不去的，除非明天期货大跌。”
中债国债到期收益率曲线显示，三年期最新收益率为3.4991%。
不过也有交易员指出，缺少明确方向的现券多随期货走势，若明日期货或资金面发生不利变化，新债定位可能不一定很低。
二级市场上，本次续发国债的标的券170008今日波动较为频繁。收益率从早盘的3.485%，午后最低探至3.44%，后再随期货走弱反弹至3.45%。
新债发行方面，国开行上午招标的三年、五年和七年固息债，中标收益率分别为3.9924%、4.0180%、4.1569%，除五年接近预期外，三年和七年品种均偏低。
明日招标国债为财政部今年第八期国债的第二次续发，票面利率3.23%。采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为6月28日上午10:35-11:35。
招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至6月29日进行分销；7月3日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年4月27日开始计息，发行手续费为承销面值的0.05%。
标位限定上，投标标位变动幅度为0.03元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。
因马币(林吉特)贬值及隔夜原油价格上涨，稍早曾支撑棕榈油市场。马币兑美元周三早盘跌至一个月来低位，最新下跌0.2%，至4.2960马币，为5月24日以来最弱价位。
路透上海6月28日 - 中国山东省财政厅周三公告称，将于下周三（7月5日）招标发行总额34.65亿元人民币的专项地方债，期限五年。 上述专项债为山东省今年第二批及第三批，全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 专项债券 5年 24 7月5日下午14:00-14:40 7月6日 (第二批) 专项债券 5年 10.65 7月5日下午15:00-15:40 7月6日 (第三批 )