更新版 1-中国汇市：人民币午后遭遇维稳暴力收涨，离/在岸均触及一周新高

* 人民币大幅收涨，中间价则下探本月新低 * 购汇旺季汇价承压，午后遭遇暴力维稳 * 离/在岸汇价均触及一周新高 * 关注稍晚美联储叶伦讲话 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京6月27日 - 人民币兑美元即期周二暴力收涨近300点创逾一周 新高，中间价则创出本月新低。交易员称，6-7月实需购汇需求旺盛，虽然近期美指表现偏 弱，但人民币连续偏弱走势进一步抑制了市场结汇意愿；午后离/在岸人民币均暴力拉升， 汇价再度倒挂。 他们并表示，临近半年末，且达沃斯论坛正在中国召开，监管层或有意控制重要时点的 汇价。此外，近期美元指数疲弱，但人民币汇率指数连续下跌，监管层并不希望人民币贬值 预期再起，而希望用人民币升值逼出结汇盘。 “昨天央妈就进场了，昨天空头出清，今天暴力砸盘。”一中资行交易员称，“一方面 是半年末了，可能央妈要做价格；另一方面也跟篮子价格有关系。” 亦有中资行交易员表示，今日午后购汇力量很强，午后突然有大单结汇，“好像瞬间所 有的银行都在卖，已经分不清楚是中资还是外资。” 而离岸市场也跟随在岸汇价大力走升，有外资行交易员称，离岸市场亦有中资机构大量 结汇，而今年维持两地汇价倒挂或将成为常态。 中国国务院总理李克强周二在达沃斯论坛上表示，中国经济指标有短期小幅波动是难免 的，但稳中向好的态势不会变。而要维系经济较长时间的稳定增长，中国将保持宏观政策稳 定。“我们召开今天这样的会议，正是要在变化中用稳定性、用适应人类文明发展前景的创 造性，来应对不确定性。”李克强称。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二微跌，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/ FED)官员讲话，欲寻找迹象了解美联储是否会在今年加息问题上坚持己见。 “市场愈发认同的一个看法是...美联储将继续将货币政策正常化，而不理会通胀变得 愈发疲弱--上周数位美联储官员的讲话均给出了这个信号，”法国农业信贷银行(Credit Ag ricole)驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8101 6.8378 0.41% FXS> 中间价 6.8292 6.822 -0.11% 成交额<CNYSPTVOL=C 226.13亿美元 238.73亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 345 日低6.8445 日高6.81 今年以来升贬幅度 2.05% 2005年汇改以来升贬 21.53% 幅度 一年期美元/人民币 1165 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.816 6.859 一年期NDF<CNY1YNDF 6.986 7.0055 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8277； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.6412、6.1139和8.6881。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯)