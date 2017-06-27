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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 17:17 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币午后遭遇维稳暴力收涨，离/在岸均触及一周新高

    * 人民币大幅收涨，中间价则下探本月新低
    * 购汇旺季汇价承压，午后遭遇暴力维稳
    * 离/在岸汇价均触及一周新高
    * 关注稍晚美联储叶伦讲话

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京6月27日 - 人民币兑美元即期周二暴力收涨近300点创逾一周
新高，中间价则创出本月新低。交易员称，6-7月实需购汇需求旺盛，虽然近期美指表现偏
弱，但人民币连续偏弱走势进一步抑制了市场结汇意愿；午后离/在岸人民币均暴力拉升，
汇价再度倒挂。
    
    他们并表示，临近半年末，且达沃斯论坛正在中国召开，监管层或有意控制重要时点的
汇价。此外，近期美元指数疲弱，但人民币汇率指数连续下跌，监管层并不希望人民币贬值
预期再起，而希望用人民币升值逼出结汇盘。

    “昨天央妈就进场了，昨天空头出清，今天暴力砸盘。”一中资行交易员称，“一方面
是半年末了，可能央妈要做价格；另一方面也跟篮子价格有关系。”
    
    亦有中资行交易员表示，今日午后购汇力量很强，午后突然有大单结汇，“好像瞬间所
有的银行都在卖，已经分不清楚是中资还是外资。”
    
    而离岸市场也跟随在岸汇价大力走升，有外资行交易员称，离岸市场亦有中资机构大量
结汇，而今年维持两地汇价倒挂或将成为常态。
    
    中国国务院总理李克强周二在达沃斯论坛上表示，中国经济指标有短期小幅波动是难免
的，但稳中向好的态势不会变。而要维系经济较长时间的稳定增长，中国将保持宏观政策稳
定。“我们召开今天这样的会议，正是要在变化中用稳定性、用适应人类文明发展前景的创
造性，来应对不确定性。”李克强称。
    
    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二微跌，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/
FED)官员讲话，欲寻找迹象了解美联储是否会在今年加息问题上坚持己见。
    
    “市场愈发认同的一个看法是...美联储将继续将货币政策正常化，而不理会通胀变得
愈发疲弱--上周数位美联储官员的讲话均给出了这个信号，”法国农业信贷银行(Credit Ag
ricole)驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri表示。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.8101        6.8378      0.41%
               FXS>                              
   中间价               6.8292        6.822       -0.11%
 成交额<CNYSPTVOL=C  226.13亿美元  238.73亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      345        日低6.8445   日高6.81
   今年以来升贬幅度                                 2.05%
 2005年汇改以来升贬                                21.53%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1165                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.816         6.859              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.986         7.0055             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8277；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.6412、6.1139和8.6881。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯)
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