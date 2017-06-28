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亚洲 | 2017年 6月 29日 星期四 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--6月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段    预估值       前值
    
    6月28日(三)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   5月       +2.6%       +3.2%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                  上周         --   买超10,901
         外资投资日股(亿日圆)                                   --    卖超3,316
    
    6月29日(四) 
    --   中国国际收支平衡表（正式数）            一季度
    --   中国国际投资头寸表（正式数）            一季度   
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    5月         --        +0.8%
    0100 新西兰NBNZ企业信心指数                     6月         --        14.9%
                   企业活动指数                                 --        38.3%
    0600 德国GfK消费者信心指数                      7月      正10.4      正10.4
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                     5月      增加14   增加15.25
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加26   增加27.31
             抵押贷款批准件数(件)                            64,000      64,645
             M4货供额(较前月)                                   --        +1.2%
    0900 欧元区企业景气指数                         6月        0.94        0.90
               经济景气指数                                   109.5       109.2
               工业景气指数                                     2.9         2.8
               服务业景气指数                                  12.9        13.0
               消费者信心指数终值                             负1.3       负1.3
               消费者通胀预期指数                               --         12.8
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          6月初值      持平       -0.2%
                                (较上年同期)                  +1.4%       +1.5%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  持平       -0.2%
                                     (较上年同期)             +1.3%       +1.4%
    1230 美国企业获利                       第一季修正值         --        -2.5%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率        第一季终值      +1.2%        +1.2%
             最终销售                                         +2.2%        +2.2%
             消费者支出                                          --        +0.6%
             GDP平减指数                                      +2.2%        +2.2%
             个人消费支出(PCE)物价指数                        +2.4%        +2.4%
             核心PCE物价指数                                  +2.1%        +2.1%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)         6月24日当周      24.0         24.1
                 四周均值(万人)                                  --       24.475
                 续请失业金人数(万人)         6月17日当周     194.0        194.4
    2245 新西兰建筑许可(较前月)                     5月         --         -7.6%
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                   5月       +0.2%        +1.7%
             经季节调整的服务业产出(较前月)                     --         +0.1%
             经季节调整工业生产(较前月)                       +1.5%        -2.2%
    2301 英国GfK消费者信心指数                      6月         负7          负5
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               5月       -0.6%        -1.4%
                         (较前月)                             +0.2%        +0.5%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)5月       +0.4%        +0.3%
             全国整体CPI(较上年同期)                            --         +0.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            6月       +0.2%        +0.1%
             东京地区整体CPI(较上年同期)                        --         +0.2%
    2330 日本求才求职比                             5月        1.48         1.48
             失业率                                           +2.8%         2.8%
    2350 日本工业生产                            5月初值      -3.2%        +4.0%
             一个月预估值                                       --         -2.5%
             两个月预估值                                       --         +1.8%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值      预估值

    6月28日(三)
    0600 英国Nationalwide房价(较前月)               6月        +1.1%       --       
                             (较上年同期)                      +3.1%       --       
    0600 德国进口物价(较前月)                       5月        -1.0%     -0.6%      
                     (较上年同期)                              +4.1%     +4.6%      
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标                  5月         1.39       --        
    0645 法国消费者信心指数                         6月          108       103        
    0800 瑞士投资者信心指数                         6月         20.7       --        
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                 5月        +5.0%     +5.0%      
               针对家庭的放款                                  +2.6%       --       
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)       6月初值       -0.1%      持平      
                             (较上年同期)                      +1.2%     +1.3%      
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                -0.2%      持平      
                                  (较上年同期)                 +1.2%     +1.4%      
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周       417.4       --       
                抵押贷款再融资指数                            1396.2       --     
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                5月初值     逆差659       --   
             趸售(批发)库存(较前月)                            +0.3%       --       
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 5月        -0.8%     +0.8%      
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 7月           81       --          
    
    (完) (整理 王颖/蔡美珍；审校 汪红英)
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