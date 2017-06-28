主要国家经济指标预测--6月29日****

中信期货：中国期指IF、IH多头基金加仓，预计大盘调整空间有限

近期大盘在A股纳入MSCI的利好消息提振下重心再上一个台阶。不过，周二沪综指在逼近3200点明显呈现量能不足，周三顺势进入调整。具体数据显示，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.78%、0.67%和0.44%，对应期指当月合约涨跌幅分别为0.64%、0.8%和0.21%，当月合约贴水分别为19.2点、22.4点和38.2点。从升贴水幅度看，IH略微扩大贴水，IF和IC贴水小幅收敛。