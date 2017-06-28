主要国家经济指标预测--6月29日****

中信期货：中国期指IF、IH多头基金加仓，预计大盘调整空间有限
近期大盘在A股纳入MSCI的利好消息提振下重心再上一个台阶。不过，周二沪综指在逼近3200点明显呈现量能不足，周三顺势进入调整。具体数据显示，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.78%、0.67%和0.44%，对应期指当月合约涨跌幅分别为0.64%、0.8%和0.21%，当月合约贴水分别为19.2点、22.4点和38.2点。从升贴水幅度看，IH略微扩大贴水，IF和IC贴水小幅收敛。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月28日(三) 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 +2.6% +3.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超10,901 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超3,316 6月29日(四) -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 一季度 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- +0.8% 0100 新西兰NBNZ企业信心指数 6月 -- 14.9% 企业活动指数 -- 38.3% 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 正10.4 正10.4 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 增加14 增加15.25 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加26 增加27.31 抵押贷款批准件数(件) 64,000 64,645 M4货供额(较前月) -- +1.2% 0900 欧元区企业景气指数 6月 0.94 0.90 经济景气指数 109.5 109.2 工业景气指数 2.9 2.8 服务业景气指数 12.9 13.0 消费者信心指数终值 负1.3 负1.3 消费者通胀预期指数 -- 12.8 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 持平 -0.2% (较上年同期) +1.4% +1.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 -0.2% (较上年同期) +1.3% +1.4% 1230 美国企业获利 第一季修正值 -- -2.5% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 +1.2% +1.2% 最终销售 +2.2% +2.2% 消费者支出 -- +0.6% GDP平减指数 +2.2% +2.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4% 核心PCE物价指数 +2.1% +2.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月24日当周 24.0 24.1 四周均值(万人) -- 24.475 续请失业金人数(万人) 6月17日当周 194.0 194.4 2245 新西兰建筑许可(较前月) 5月 -- -7.6% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 5月 +0.2% +1.7% 经季节调整的服务业产出(较前月) -- +0.1% 经季节调整工业生产(较前月) +1.5% -2.2% 2301 英国GfK消费者信心指数 6月 负7 负5 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 5月 -0.6% -1.4% (较前月) +0.2% +0.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)5月 +0.4% +0.3% 全国整体CPI(较上年同期) -- +0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +0.2% +0.1% 东京地区整体CPI(较上年同期) -- +0.2% 2330 日本求才求职比 5月 1.48 1.48 失业率 +2.8% 2.8% 2350 日本工业生产 5月初值 -3.2% +4.0% 一个月预估值 -- -2.5% 两个月预估值 -- +1.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月28日(三) 0600 英国Nationalwide房价(较前月) 6月 +1.1% -- (较上年同期) +3.1% -- 0600 德国进口物价(较前月) 5月 -1.0% -0.6% (较上年同期) +4.1% +4.6% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 5月 1.39 -- 0645 法国消费者信心指数 6月 108 103 0800 瑞士投资者信心指数 6月 20.7 -- 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 5月 +5.0% +5.0% 针对家庭的放款 +2.6% -- 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月初值 -0.1% 持平 (较上年同期) +1.2% +1.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% 持平 (较上年同期) +1.2% +1.4% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 417.4 -- 抵押贷款再融资指数 1396.2 -- 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 5月初值 逆差659 -- 趸售(批发)库存(较前月) +0.3% -- 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 5月 -0.8% +0.8% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 81 -- (完) (整理 王颖/蔡美珍；审校 汪红英)
近期大盘在A股纳入MSCI的利好消息提振下重心再上一个台阶。不过，周二沪综指在逼近3200点明显呈现量能不足，周三顺势进入调整。具体数据显示，沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.78%、0.67%和0.44%，对应期指当月合约涨跌幅分别为0.64%、0.8%和0.21%，当月合约贴水分别为19.2点、22.4点和38.2点。从升贴水幅度看，IH略微扩大贴水，IF和IC贴水小幅收敛。
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