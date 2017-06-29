重温稿-台湾货币市场：调度顺畅短率大致持稳，票券商缺口偏小

* 市况平稳且调度顺畅，短率持稳 * 短票利率稳于区间偏低水位 * 债券RP利率持平 记者 高洁如 路透台北6月28日 - 台湾银行间拆款短率周三持稳。资金调度人员称，市况平稳，调度 顺畅，票券商早已安排落点，资金缺口偏小；月底前最末几个交易日料趋向平稳。 他们表示，大型银行持续供给跨月资金，而市场需求也不差，尤其是不少大型的公股银 行也有拆入跨月资金的需求，因此调度平稳顺畅。至于票券商则因缺口小，向银行拆入需求 不高。 〞很多银行不一定能跨月，我是能做一天算一天。到周五再看看了。〞一位公股银行交 易员说。 他也表示，虽持续有拆入资金需求，但周五毕竟是半年报结算日，因此也做好当天不能 找到拆入款的准备，因此会保守操作，留多一点准备数字。 央行今天傍晚预告，本周五(30日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%原水准。 本地时间17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.438 30.341 台湾加权股价指数<.TWII 10,390.55 10,512.06 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.187% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.280% 0.186-0.320% --一周拆款利率区间 0.185-0.420% 0.186-0.420% --两周拆款利率区间 0.200-0.420% 0.186-0.420% **短票利率稳于区间低位** 短票方面，一位票券商交易员指出，受到去年底财报结算时资金紧俏的教训，本次半年 报结算前，票券商已将缺口降到很低。而本周亦已有许多银行已承做跨月的拆款，因此预料 周五的半年报前最后交易日可以平稳过关。 〞大行出来放钱了，大家都可以找的到钱。季底不会有问题了。〞该交易员说。 交易员认为，本季底票券商的缺口很少，且大型银行除了拆出跨月拆款之外，利率还调 降，可见资金偏松态势不变。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%，大多成交在0.40-0.41% ，区间大致未变。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.413%，区间在0.40-0.42%， 成交量为58.32亿台币；前日加权平均利率在0.418%，区间在0.39-0.495%，成交量为57.12 亿台币。 台湾央行周三发行3,550亿台币定存单，发行余额减2亿台币。本周余日的央行定存单到 期情况为：周四2,910亿、周五1,967.2亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备为389亿台币，累计超额准备6,988亿台币 、加计前期1%的超额准备9,301亿台币。 **债券附买回市场持平** 债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商表示，近期债券附买回市场平稳，利率没有 特别波动，目前虽仍有投信申购款的变动因素，可能致使基金提前赎回，不过目前为止资金 情势还算平稳。 另外一位大型证券商交易员说，目前感觉市况并未出现半年报前提前赎回偏紧气氛，包 括银行和寿险也略有承做跨月的债券附买回。至周五前市况还需要再观察。 今日证券商与金融机构成交债券利率大致持平上日；公债RP利率主要成交0.30-0.32%； 公司债RP利率主要落在0.40-0.42%。 周三有永丰银行37.4亿台币金融债交割。 本周余日的紧缩和宽松因素有：周四土地银行45亿台币金融债交割、阳信银行4.5亿台 币金融债交割、南山人寿发行70亿台币无到期日次顺位公司债交割，以及土地银行42亿台币 金融债还本；周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资30亿台币公司债交割、Nati xis 0.58亿美元债还本。 一位票券商交易员则表示，部分投信回钱，而银行虽有余钱，不过今日的券源不见得可 以满足银行的需求，因此稍降低调入的金额。 大型票券商方面与金融机构承作月内公债RP利率大致未变，主要成交在0.29-0.31%；跨 月在0.33-0.34%。月内公司债RP成交0.29-0.34%，跨月在0.33-0.38%。(完) (审校 林高丽/张喜良)