金砖国家：6月28日股汇市收盘纵览

****中国公布经济指标日程预告****
路透上海6月29日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 6月 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 一季度 6/30 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 -- 中国外债数据（正式数） 3月末 7月 7/3 0945 财新制造业PMI
路透6月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月28日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.45%，报1,012.1点。
中国股市：沪综指收跌，蓝筹股走势和缓短期大盘将维持盘整格局
中国汇市：人民币收升重回6.80关口，大行护驾加重市场谨慎情绪
香港股市：创下近两周最大跌幅，因抛压冲击小盘股
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巴西股市：巴西市场全天呈拉锯走势，交易商等待总统特梅尔的经济改革计划能否推进的进一步线索。指标股指Bovespa指数盘中一度下跌0.4%，收盘上涨0.56%，报62,017.974点。
巴西汇市：雷亚尔收高，稍早接近平盘水准。雷亚尔兑美元收报3.2836/49，上日收报3.3180/85。
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南非股市：收高，受矿业类股涨势带动。指标Top-40指数收盘上涨0.48%，报45,504.55点；大盘综合指数收盘上涨0.32%，报51,596.84点。
南非汇市：兰特上升，因美元走弱
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印度股市：NSE指数逾一个月来首次收在9,500点关口下方，信实工业公司(Reliance Industries)等股造成拖累，投资者担心在近期创纪录高位的涨势过后估值可能偏高。BSE指数收盘下跌0.4%，报30,834.32点，为5月25日以来最低收盘位；NSE指数收盘下跌0.21%，报9,491.25点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.55，上日收报64.5250。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.1%，报1,002.83点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.14%，报511.31点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.49%，报59.2；卢布兑欧元升值0.13%，报67.39。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
路透上海6月29日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 6月 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 一季度 6/30 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 -- 中国外债数据（正式数） 3月末 7月 7/3 0945 财新制造业PMI
路透北京6月29日 - 中国全国人大财经委对2016年中央决算草案审查结果的报告建议，加强预算管理，进一步明确一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的功能定位；完善基本支出和项目支出定额标准建设，健全支出标准动态调整机制，改进预算决算编报。
路透上海6月29日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.7915元附近，较上日升值约138点。