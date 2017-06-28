《中国报摘》--中国证券报6月29日

华粮物流北良公司：谨慎看待大连玉米上涨空间，因供应充裕而消费平淡
6月下旬，国内玉米现货价格节节攀升，华北地区玉米价格涨幅接近100元/吨，东北港口玉米报价上涨50元/吨。成本上升助推玉米涨势，期货主力1709合约价格创出今年3月以来的新高。
* 头版头条:
--中国证监会发布的证券期货投资者适当性管理办法将于7月1日起实施。证监会称，该办法并未限制投资者交易自由，而是让合适的投资者购买适当的产品。
* 其他:
--中证报今日视点文章称，尽管人民币汇率未来还可能面临一些所谓的“严峻考验”，但在经济基本面与货币政策的共同支撑下，下半年将延续整体持稳或偏强的运行格局。
--国家外汇管理局数据显示，3月末银行业对外金融资产9,312亿美元，对外负债10,679亿美元，对外净负债1,367亿美元。
--中国铝业称，拟以中国铝业山西分公司经评估后的全部资产和负债的净额，对公司控股子公司山西华泽进行增资，增资金额约34.26亿元人民币。增资完成后，公司对山西华泽的持股比例由目前的60%增加至约85.8%。
--乐视网董事长贾跃亭表示，乐视非上市体系的资金问题远比想象中严重，该部分将进一步瘦身，会处理一批固定资产甚至是股权资产。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
6月下旬，国内玉米现货价格节节攀升，华北地区玉米价格涨幅接近100元/吨，东北港口玉米报价上涨50元/吨。成本上升助推玉米涨势，期货主力1709合约价格创出今年3月以来的新高。
自2月中旬以来，锌价展开高位振荡盘整走势。笔者认为，目前锌市多空因素交织：一方面锌矿供应存在缺口，精炼锌产量下降；另一方面，市场资金面偏紧，下游需求走弱。
--港交所就延长夜期时段提出谘询，拟将交易结束时间由晚上11时45分延长到凌晨3点，将交投最活跃的4种股票指数期权合约，包括恒指期权、H股指数期权、小型恒指期权及小型H股指数期权，加入T+1时段。