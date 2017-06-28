《中国报摘》--中国证券报6月29日

* 头版头条:

--中国证监会发布的证券期货投资者适当性管理办法将于7月1日起实施。证监会称，该办法并未限制投资者交易自由，而是让合适的投资者购买适当的产品。

* 其他:

--中证报今日视点文章称，尽管人民币汇率未来还可能面临一些所谓的“严峻考验”，但在经济基本面与货币政策的共同支撑下，下半年将延续整体持稳或偏强的运行格局。

--国家外汇管理局数据显示，3月末银行业对外金融资产9,312亿美元，对外负债10,679亿美元，对外净负债1,367亿美元。

--中国铝业称，拟以中国铝业山西分公司经评估后的全部资产和负债的净额，对公司控股子公司山西华泽进行增资，增资金额约34.26亿元人民币。增资完成后，公司对山西华泽的持股比例由目前的60%增加至约85.8%。

--乐视网董事长贾跃亭表示，乐视非上市体系的资金问题远比想象中严重，该部分将进一步瘦身，会处理一批固定资产甚至是股权资产。(完)