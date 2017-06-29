修正-路透基点：国际金融公司已从瀚亚投资筹得5亿美元贷款--TRLPC

(修改倒数第三段措辞，将“水力”改为“水务”)

路透6月28日 - 汤森路透旗下基点报导，世界银行集团成员国际金融公司(IFC)已从英国保诚集团旗下亚洲资产管理部门--瀚亚投资筹得5亿美元贷款。

新闻稿称，所筹资金将用于IFC一个名为联合贷款组合管理计划基础设施（MCPP Infrastructure）的计划，该计划旨在调动机构投资者为新兴市场的基础建设项目投资。瀚亚投资是参与该计划的首个亚洲投资方。

协议已于周三签署。

根据协议，IFC将发起交易，并在适合瀚亚投资战略的所有交易中为其提供联合贷款机会。

该计划寻求从全球机构投资者处筹得50亿美元贷款，从而在2021年之前实现新兴市场基础设施的现代化，为改善发展中国家的电力、水务、交通和通信状况，打通新的资金渠道。

MCPP Infrastructure专为那些寻求增加新兴市场基础设施投资的机构投资者而打造。通过该计划，IFC发起、批准和管理一系列匹配其自有基础设施投资组合的贷款。

由于有瑞典国家开发合作署(Sida)的支持，IFC对该计划的投资提供有限的第一损失担保(first-loss guarantee)，以满足机构投资者所要求的风险回报。MCPP Infrastructure计划中的第一个合作伙伴关系是与德国安联保险签署。(完) (编译 王琛；审校 张荻)