更新版 1-台湾货币市场：短率续稳，半年报结算日前银行提前调度完毕市况平静

* 各银行提前调度完毕，今日市况平稳安静 * 短票利率大致稳于区间低位 * 债券附买回资金虽少但利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北6月29日 - 台湾银行间拆款短率周四大致持平。资金调度人员称，时序愈近半 年报最后结算日，各方多已提前调度完毕，今日市况显得超级安静，估计明日情况也类似今 日。 他们表示，市场资金需求不高，票券商为怕半年报结算的紧缩效果，早前已将缺口降低 。至于大型银行的需求也渐少，小型银行则续有零星的拆入。 〞这二天安静很多，大家都调完了，只剩下午等数字了。〞一位小型商银交易员说。 多位交易员表示，今日市况超级安静，可能先前早已安排妥当，因此借入或拆出的需求 都降到很低。而若从银行的准备数字来看，目前银行的准备数字亦已充足。 本地时间17:46 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.370 30.438 台湾加权股价指数<.TWII 10,421.65 10,390.55 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.188% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.187-0.300% 0.184-0.280% --一周拆款利率区间 0.200-0.420% 0.185-0.420% --两周拆款利率区间 0.200-0.420% 0.200-0.420% **短票利率维稳** 短票方面，一位票券商交易员指出，虽时近周末，但是票券商的短口不大，因此调度上 很顺畅。只不过对银行而言，手中虽有多钱，但毕竟半年报结算就在眼前，下周一又是期底 最末一个交易日，因此心态仍偏向保守。利率大致持平不变。 〞只剩一天调整，大家还是没有很放心，宁愿7月3日留钱给票券公司砍。〞前述交易员 说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%，区间大致不变。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.412%，区间在0.40-0.42%， 成交量为77.74亿台币；前日加权平均利率在0.413%，区间在0.40-0.42%，成交量为58.32亿 台币。 台湾央行周四发行2,907亿台币定存单，发行余额减3亿台币。周五央行定存单到期1,96 7.2亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备为729亿台币，累计超额准备7,757亿台币 、加计前期1%的超额准备1兆69亿台币。 **债券附买回资金较少但利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商表示，今日资金情势没有前二天宽松，但是 找钱还算简单，因此利率大致持平不变。 〞不算紧俏，只是有点分布不均，〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券利率大致持稳；公债RP利率主要成交0.30-0.33%；公司 债RP利率主要落在0.40-0.43%。 周四有土地银行45亿台币金融债交割、阳信银行4.5亿台币金融债交割、南山人寿发行7 0亿台币无到期日次顺位公司债交割；宽松因素有土地银行42亿台币金融债还本。 周五则有Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资30亿台币公司债交割、Natixis 0.58亿美元债还本。 一位票券商交易员则表示，不少投信资金短少而提前赎回资金，不过银行仍有多余游资 ，很容易找到资金。利率还能维稳。 大票券商方面与金融机构承作公债RP利率大致持稳，主要在0.30-0.34%。公司债RP成交 在0.33-0.37%。(完) (审校 林高丽)