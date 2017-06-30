更正-全球航运：马士基“中毒”，全球船运跟着迷航

(更正：倒数第二段译文有误，改为“集装箱贸易”，非“货轮贸易”。)

路透伦敦6月30日 - 马士基集团(Maersk)两天前遭受勒索病毒网络攻击，全球船运业至今仍然余波荡漾，显示出电脑病毒对这个仰赖科技且相互依存的行业所造成的破坏程度。

全球约90%贸易透过海路运输，船只与港口俨然成为全球经济动脉。港口为维持顺畅运作，对沟通系统的依赖日增，信息技术一旦失灵，可能导致复杂的船运物流供应链出现大麻烦。

这次网络攻击对全球船运的破坏力数一数二。马士基旗下运营的几个港口码头--包括美国、印度、西班牙与荷兰--遭到电脑病毒重创后，周四仍在努力恢复正常运作。

由于马士基是全球最大集装箱(货柜)船运企业，旗下马士基集装箱码头公司负责全球76个港口的运营，因此这波网络病毒攻击的影响扩及整个海运业。

“由于马士基占整体集装箱贸易达18%左右，你能想像这会让全球物流供应链上所有船货货主产生何等的恐慌吗？”Precious Shipping董事总经理Khalid Hashim表示。该公司为泰国最大乾散船东之一。

“现在没有人知道他们的货物(或)集装箱流落何方。这个毫无头绪的‘黑洞’将持续直到马士基的系统恢复作业为止。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)