更新版 1-中国汇市：人民币午后转为收跌，购汇旺盛刺激汇价快速走贬

* 人民币早盘续涨刷新七个半月新高，午后转为收跌 * 中间价大涨近200点，亦创七个半月新高 * 半年末实需购汇大增刺激汇价快速走贬 * 美元空头午后回补头寸 (新增评论和收盘报价) 路透北京6月30日 - 人民币兑美元即期周五早盘与中间价一并刷新七个半月 新高；午后转为收跌，当月升值0.6%。交易员称，美元指数最近持续走弱，中间价连续大涨 ，大行结汇盘持续涌出，带动人民币汇价本周已大涨数百点；然而午后美元指数反弹，加上 购汇旺盛，此前市场上美元空头遂回补头寸，汇价转为收跌。 他们表示，在大行结汇带动下，本周人民币汇价逆转弱势连续大幅走升，虽然截至目前 仍没有客盘大量结汇的意愿，但根据昨日公布的一季度国际收支实现“双顺差”，显示跨境 资金流动明显改善，未来大概率会逐步体现到结售汇层面。 “今天是半年末最后一天，购汇盘很多；还有就是前两天（美元）下的比较快，大家都 是（美元）空头为主，一旦美元反弹，容易没有价格，一旦大行不出来市场空轧空，（美元 ）汇价就上的很快。”一中资行交易员称。 她并表示，由于前几天人民币走升，市场自营头寸都是美元空头为主，而今日午后欧元 下行美元反弹，空头回补，亦加剧了人民币走贬。未来要关注非美货币的走势，以及市场情 绪。 中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至5月末央行共持有外币对 本币远期合约和期货合约空头头寸60.44亿美元，为连续第四个月下降；以SDR(特别提款权) 计值的空头头寸规模为43.66亿SDR。当月仍无多头头寸。 中国外管局昨日公布一季度国际收支平衡表最终数据显示，中国一季度国际收支实现双 顺差，一季度中国经常帐户顺差184亿美元，资本和金融账户顺差393亿美元，其中资本账户 逆差1亿美元，显示中国国际收支经常帐户顺差在合理区间，境内主体对外投资趋于理性， 跨境资金流动形势明显好转。 全球汇市方面，美元周五可能创近七年来最大季度跌幅，兑主要货币只是略有上升。在 过去一周中，鹰派央行官员关于通胀的言论震动主要汇市。 “市场对美联储今年再次加息的前景有些怀疑，”Commonwealth Foreign Exchange首 席市场分析师Omer Esiner说。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7796 6.7787 -0.01% FXS> 中间价 6.7744 6.794 0.29% 成交额<CNYSPTVOL=C 266.26亿美 221.75亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 248 日低6.7838 日高6.75 9 今年以来升贬幅度 2.51% 2005年汇改以来升贬 22.08% 幅度 一年期美元/人民币 1150 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.783 6.7967 一年期NDF<CNY1YNDF 6.951 6.9595 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.782；人 民币兑欧元、日圆和英镑15点 的参考汇率为7.7388、6.0451和8.8099。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯)