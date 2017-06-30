更新版 1-中国经济：政府债务风险总体可控，地方政府债发行放缓事出原因--财政部

* 政府债务风险总体可控

* 地方政府债券发行放缓有时间滞后，利率上升等原因

* 中国经济保持稳中向好 (新增更多吹风会内容及相关背景)

路透北京6月30日 - 中国财政部和审计署周五表示，近几年审计情况表明，中国政府债务风险总体可控，经济稳中向好的势头更加稳固。而今年以来地方政府债券发行放缓也是事出有因。

中国财政部预算司副司长王克冰国新办举行的吹风会上介绍称，中国举债上限控制很严，应该说上限是有序控制，平均年均增幅只有6.9%，同时近几年债务余额是下降的，债务风险也是随之下降的。

他介绍，截至到2016年底，中国地方政府债务余额是15.3万亿元人民币，其由两部分构成，一部分是已经依法发行的政府债券10.6万亿，另一部分是截至到2014年底的存量债务搞了三年置换，有一部分没有置换完，是4.7万亿。

2015年全国人大批准的举债上限是16.01万亿，2016年批准的是17.19万亿，今年是18.82万亿元，应该说上限是有序控制，平均年均增幅只有6.9%，举债上限控制很严。

第二是债务余额是下降的，2014底的债务余额是15.4万亿元，经过这两年发新债，债务余额只有15.3万亿元，通过风险化解机制，PPP项目改造等，这两年地方债务风险是下降的。

“但不可否认个别地区存在违法违规行为，对此财政部采取严打措施。查处了很多省违规行为。”王克冰称。

对于地方政府债券近期发行量比去年少的原因，王克冰解释称，一方面都要经过地方人大常委会调整预测，各地时间要与人大时间要结合，因为人大是两个月一开，各地要根据人大召开的时间，所以有些地区时间就往后错。

第二个原因今年市场上存在资金面趋紧，利率上行，有些地方希望将发行时间推后，降低发行成本。另外今年有关专项债券的发行办法和制度刚刚出台，也使得地方债的发行相应滞后一些。

“这些不仅不会影响地方经济的发展，相反还表明地方经济发展尚好，因为希望降低发债成本才会推迟发行时间。”王克冰称。

他提到，今年新增债券1.63万亿元，老债置换是不设上限的，这个不影响债务规模。前年和去年置换了8.1万亿元，截至到去年年底还有4.7万亿。

**审计情况尚好**

根据吹风会提供的新闻稿，2016年度审计抽查了16个省中债务增幅较大的市和县，尽管这些地方本级政府承诺以财政资金偿还的债务余额增长87%，但平均债务率（政府承诺以财政资金偿还的债务余额/本级综合财力）为70%。

财政部和审计署这份新闻稿指出，这一平均债务率与其他主要经济体政府债务率相比，仍处于较低水平。

而且新增债务中，相当部分是新预算法实施后，地方政府融资平台执行以前年度贷款合同或按框架协议续签合同等形成的，债务资金均用于社会事业发展和民生改善相关项目，形成了有效资产，也保障了当地经济社会持续发展。

审计署此前公布的报告显示，至2017年3月底，审计的16个省、16个市和14个县本级政府债务风险总体可控，但政府承诺以财政资金偿还的债务余额，较2013年6月底增长87%，其中基层区县和西部地区增长超过1倍；7个省、6个市和5个县本级2015年以来，通过银行贷款、信托融资等形式，违规举借的政府承诺以财政资金偿还债务余额有537.19亿元人民币。

对于此次审计反映的18户中央企业虚增收入和利润问题，是多年累积形成的，虚增收入2,001.6亿元、利润202.95亿元，分别占同期收入、利润的0.8%、1.7%，大部分已经得到整改。（完） (发稿 沈燕/宿泱韫; 审校 杨淑祯)