更新版 1-台湾货币市场：零星需求出现惟市况稳短率不变，下周料短率有走跌机会

* 虽有零星需求但大致平稳，短率不变 * 下周调度弹性大增，短率有向下机会 * 短票利率持稳中略松 * 债券附买回资金需求不高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北6月30日 - 台湾银行间拆款短率周五平稳度过半年报结算日。资金调度人员称 ，各方先前已准备妥当，今日虽有零星的资金需求出笼，但金额不大，市况尚称安静。下周 则因回到月初，资金充裕，调度弹性大增，估计短率有向下机会。 资调人士表示，虽有部分零星拆入需求，但金额都不算大，较原先预估平稳安静的市况 差异不大，票券商缺口维持偏小。今日出现部分资金询价，大多可轻易找到拆入对象。 〞就剩周一可以调整积数，我有多做一点出去。〞一家大型银行资金调度人员表示。 也有票券商资调人士表示，今日银行间同业的一周拆款水位在0.34%，较先前高位0.37- 0.38%左右明显向下，这也显示下周开始若是资金转松，调度弹性加大，利率有走低可能。 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.436 30.370 台湾加权股价指数<.TWII 10,395.07 10,421.65 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.191% 0.188% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.187-0.250% 0.187-0.300% --一周拆款利率区间 0.189-0.410% 0.200-0.420% --两周拆款利率区间 0.200-0.420% 0.200-0.420% **短票利率区间高位稍少** 短票方面，票券商交易员指出，票券商已先找好资金，今日退回不少拆款，主要缺口以 短票支应需求。市况平稳，利率区间高位渐少。 一位大型票券商交易主管则认为，本月因半年报结算保守心态升令资金稍紧，不过下周 开始调度弹性大增，预料市况可回稳，不排除30天期短票利率回落至先前水位至0.35-0.36% 。 但也有交易员认为，短票利率可能缓下，急跌的可能性较少。此外，7月的现金股利发 放将令资金情势波动，尤其外商资金水位可能有所游移，要特别关注。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%，区间高位0.42%渐少。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%，区间在0.32-0.49%， 成交量为32.28亿台币；前日加权平均利率在0.412%，区间在0.40-0.42%，成交量为77.74亿 台币 台湾央行周五发行2,764亿台币定存单，发行余额增796.8亿台币。 下周到期央行定存单共1兆3,789亿台币；分别为周一2,885亿、周二797.50亿、周三922 亿、周四6,621.50亿和周五2,563.00亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备811亿台币，累计至周日超额准备为1兆192 亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,505亿台币。 **债券附买回市况平稳** 债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商表示，市场资金不少，虽有投信走钱但能够 很快速找到资金，寿险和银行都有多余资金供给。也因为月底各方都已避开资金落点，因此 需求也不大。 〞半年报过去市况应该会好很多，〞一位大型票券商交易员说。 交易员也表示，展望下周，预料半年报紧缩因素过去后，资金可望回覆更宽裕，债券附 买回利率预料会朝向区间低位靠拢，公债料在0.30-0.31%，公司债料向0.40-0.41%%区间低 位看齐。 下周外币债发行情况为：周一有西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元；周三 韩国进出口银行五年美元债4.0亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券利率较上日持平；公债RP利率主要成交0.30-0.33%；公 司债RP利率主要落在0.40-0.43%。 周五则有Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资30亿台币公司债交割、Natixis 0.58亿美元债还本。 大票券商方面与金融机构承作公债RP利率也持平，主要在0.30-0.34%。公司债RP成交在 0.33-0.37%。(完) (审校 林高丽)