更新版 1-中国汇市：实需购汇多人民币缩量收跌，“债券通”开通影响不大

* 人民币缩量收跌，购汇实需顺势入场 * 大行适度提供美元流动性 * 双向波动走势日趋成熟 * “债券通”开通对市场影响不大 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月3日 - 人民币兑美元即期周一缩量收跌逾百点，中间价亦 结束连续大涨。交易员称，7月仍是实需购汇旺季，随着美元企稳，实需顺势入场，大行则 适度提供美元流动性；备受关注的“债券通”开通首日引入资金有限，并未对汇市起到提振 作用。 他们并指出，7-8月开始银行交易员陆续进入假期模式，美元空头离场也会限制人民币 反弹空间，而“逆周期因子”是监管最直接的指引，双向波动走势日趋成熟，不应期望汇价 持续单边升贬走势，逢高结汇应是接下来一段时间的思路。 “7月客户购汇比较多，而且这个位置购汇也合适，也没看到中资大行积极卖美金，人 民币走贬也正常。”一外资行交易员称，“市场头寸本身比较轻，没有干预的情况下这个量 也正常。” 他并指出，“债券通”总的方向是想把钱引进中国市场，不过引进的资金很有限，对人 民币的提振也不会很明显。 “今天各个媒体就跟做广告一样，但并没有多少钱流进来。”他称。 联接中国内地与香港债券市场的“债券通”周一正式起航。市场人士透露，债券通首日 上午成交总笔数达131笔，总成交额为67.8亿元人民币，其中利率债占比约为73%。 中国大型投行--中金公司发布报告称，虽然“北向通”初始资金流入规模可能比较有限 ，但潜力可观。长远来看，“债券通”标志着人民币国际化的重要进展。债券通的运行有利 于具备跨境能力的金融机构发挥比较优势。 全球汇市方面，美元周一收复部分失地，美债收益率上升至七周最高，帮助终止了美元 跌势。美元第二季创下2010年以来最差单季表现。 “美债收益率上涨的原因很重要，过去一周都在追随欧债收益率上涨，”法国巴黎银行 驻伦敦策略师Sam Lynton-Brown表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7897 6.7796 -0.15% FXS> 中间价 6.7772 6.7744 -0.04% 成交额<CNYSPTVOL=C 198.58亿美元 266.26亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 195 日低6.7955 日高6.77 6 今年以来升贬幅度 2.35% 2005年汇改以来升贬 21.90% 幅度 一年期美元/人民币 1150 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.793 6.7789 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9535 6.934 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7881； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.7474、6.0316和8.83。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)