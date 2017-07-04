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更正-更新版 1-韩国数据：6月通胀略微放缓，但仍接近央行目标
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2017年7月4日 / 凌晨12点43分 / 1 天前

更正-更新版 1-韩国数据：6月通胀略微放缓，但仍接近央行目标

1 分钟阅读

(更正：因英文原文有误，内文倒数第三段中应为“包价旅游价格下跌9.1%”，非“上涨9.1%”)

* 6月CPI较上年同期上升1.9%(路透调查预估为上升2.0%)

* 6月CPI较前月下滑0.1%(路透调查预估为持平)

* 公用事业成本下降，抵消生鲜食品价格飙升的影响

路透首尔7月4日 - 周二公布的政府数据显示，韩国6月消费者通胀略微放缓，因公用事业成本下降，抵消了生鲜食品价格飙升的影响。整体通胀数据表明，消费和整体经济增长稳步改善。

数据显示，韩国6月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.9%，升幅低于5月的2%，也不及路透调查预估的上升2.0%。

6月CPI较前月下滑0.1%，5月为上升0.1%。

韩国第一季经济增速创六个季度以来最快，得益于建筑业活动和出口强劲。自今年初以来，温和的物价压力接近韩国央行2%的目标，意味着民间消费正在稳步改善。

“农产品价格一直较为波动，但服务成本的上涨在一直维持整体物价压力，”韩国投资证券(KIS)分析师Park Jung-woo说道。

周二的数据显示，水电燃气成本按年下降1.6%。这在部分程度上被生鲜食品价格的涨幅抵消，6月生鲜食品价格上涨10.5%，反映出韩国爆发禽流感导致鸡蛋价格的迅速上涨。

报告显示，6月服务价格同比上涨1.9%，受保险费跳涨19.5%所驱动，包价旅游价格则同比下跌9.1%。

“预计今年一整年通胀率都将在2%附近徘徊，不会大幅进一步升至需要调整货币政策的水平，”Park说道，他认为韩国央行暂时将维持基准利率在1.25%的纪录低位不变。

韩国6月剔除食品和燃料价格的核心通胀率为1.4%，与5月相仿。(完) (编译 王兴亚/王琛；审校 白云)

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