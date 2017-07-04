更新版 1-中国汇市：人民币续收跌逾百点，实需购汇旺盛但料续贬空间有限

* 人民币续收跌逾百点，实需购汇旺盛 * 6.80元附近大行适度提供美元流动性 * 部分美元头寸止盈，限制人民币跌势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月4日 - 人民币兑美元即期周二续收跌逾百点。交易员称，市场实需购汇旺盛，大行则适度提供美元流动性，另外部分美元多头止盈离场，因此人民币续跌空间或有限。 他们并表示，美元整体仍处于偏弱水平，这料会逐渐影响到持汇信心。人民币从高点回落到6.8元附近后，估计结售汇会逐渐均衡，但也不排除监管层为了将结汇意愿推得高一些，继续寻机推高人民币汇率的可能。 “现在境内人民币走势的逻辑已经变了，大家都不怎么看美元，主要看监管的意志。这两天监管层容忍汇价在比中间价低100点的位置，汇价就按照监管层允许的幅度走贬。”一中资行交易员称。 他并表示，最近汇价走势让自营比较难做，近期还是按贬值方向做，但要随时提防监管层再拉一波升值。近期中资大行已经在掉期市场大量干预，压低了美元/人民币掉期长端。 “大行出来了一下，大家都挺自觉的，不去主动测试，另外美元兑人民币低位反弹起来也有几百点，有部分TP(止盈)，后续如果连着几天不下跌，估计购汇需求会慢慢上来，”另一中资行交易员指出。 中国人民银行货币政策委员会日前召开第二季度例会称，将密切关注国际国内经济金融运行最新动向和国际资本流动变化，实施好稳健中性的货币政策；同时进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 全球汇市方面，澳洲央行的利率政策立场不变，在周二主导主要汇市走势，推动澳元走低，并帮助驱动日圆自七周低点反弹。 “美元最新的涨势受直接需求推动，而并非因为其他货币表现疲软，”巴克莱资深分析师Shin Kadota称，“对美联储今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一期望值略有反弹。” 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.7999 6.7897 -0.15% 中间价 6.7889 6.7772 -0.17% 成交额 200.09亿美元 198.58亿美元 日内波动幅度(pips) 70 日低6.8022 日高6.7952 今年以来升贬幅度 2.20% 2005年汇改以来升贬幅度 21.72% 一年期美元/人民币掉期 1102.63 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8043 6.796 一年期NDF 6.9597 6.961 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7984；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7277、6.0232和8.8054。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)