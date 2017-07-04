重发-中国央行：人民币正式入篮SDR促进了人民币在跨境贸易投资中的使用--专栏

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路透北京7月4日 - 中国人民银行周二发布中国金融稳定报告2017称，人民币正式入篮进一步促进了企业和个人在跨境贸易和投资中使用人民币，增强了市场对人民币的信心，有助于改善外汇市场供求，促进人民币汇率保持稳定。中国会以人民币“入篮”为契机，进一步深化金融改革，扩大金融开放。

以下为中国央行专栏“人民币正式纳入特别提款权（SDR）货币篮子”全文：

2015年11月30日，国际货币基金组织（IMF）决定将人民币纳入SDR货币篮子。这是历史上第一次增加SDR篮子货币，为给SDR使用者预留充裕时间做好会计和交易的准备工作，新的SDR篮子生效时间被定为2016年10月1日。

为了确保人民币顺利“入篮”，在前期工作基础上，人民银行、外汇局与相关部门密切配合，继续有序推进相关准备工作。一是继续扩大金融市场对外开放。人民银行进一步向境外私人机构投资者开放了银行间债券市场，不设投资额度限制，并为境外央行类机构入市提供了具体的操作指引。二是进一步解决了SDR定值汇率要求的技术性问题。英格兰银行每天向IMF提供中午12点伦敦市场的人民币兑美元汇率，作为人民币加入SDR的定值汇率。2016年1月4日起，中国将银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长7个小时，使人民币在岸交易时段能够覆盖伦敦市场。

三是健全短期国债收益率曲线，满足人民币纳入SDR货币篮子的操作要求。财政部自2015年第四季度起按周滚动发行3个月短期国债，完善短期国债发行机制，提高3个月国债收益率的准确性。四是进一步提高数据透明度，加强市场沟通。人民银行和外汇局于2015年12月正式参与了国际银行业统计（IBS）和协同证券投资调查（CPIS）等数据调查。

此外，人民银行进一步就货币政策、宏观审慎管理、资本流动等问题加强与市场的沟通以及与其他经济体的政策协调，有效引导市场预期，增强了各方对中国经济和改革开放前景的信心，为人民币正式加入SDR创造了良好的国际环境。

2016年10月1日，IMF发表声明宣布人民币加入SDR货币篮子正式生效，SDR货币篮子的币种和权重相应进行了调整，正式扩大至美元、欧元、人民币、日元、英镑5 种货币，权重分别为41.73%、30.93%、10.92%、8.33%和8.09%，对应的货币数量分别为0.58252、0.38671、1.0174、11.900、0.085946。同时，SDR汇率和利率也进行了相应调整， 人民币汇率和3个月国债利率分别进入SDR汇率和利率的计算。

人民币正式“入篮”以来，国际社会反响积极，人民币资产的全球市场吸引力明显上升，IMF、BIS、世界银行等国际组织在按SDR货币篮子进行资产配置时相应增加了人民币资产配置。各国央行持有的人民币资产被IMF承认为外汇储备，IMF相应地修改了外汇储备币种构成统计调查（COFER）的统计报表，将人民币纳入统计。此外，人民币已经开始作为IMF的官方交易货币使用，可以用于成员国向IMF缴纳份额、还款以及IMF向成员国提供贷款、支付利息等。

人民币加入SDR货币篮子对国际货币体系的演进意义重大，有助于促进国际货币体系的多元化，使SDR货币篮子的构成更能代表国际交易的主要货币，增强SDR本身的代表性和吸引力。

同时，人民币正式入篮进一步促进了企业和个人在跨境贸易和投资中使用人民币，增强了市场对人民币的信心，有助于改善外汇市场供求，促进人民币汇率保持稳定。

总的来说，人民币加入SDR货币篮子，既是中国融入全球金融体系的重要里程碑，也是中国金融改革和开放的新起点。中国会以人民币“入篮”为契机，进一步深化金融改革，扩大金融开放，为促进全球经济增长、维护全球金融稳定和完善全球经济治理做出积极贡献。（完）

欲览详情，请点选央行网站：here (发稿 孙琦子; 审校 沈燕)