重温稿-《中国新债预测》国开行五及七年增发债收益率均值4.08%和4.17%

* 招标品种：5/7年固息增发债 * 招标金额：5年：70亿；7年：50亿 * 招标时间：7月6日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.05%-4.10%；4.14%-4.20% * 预测均值：4.08%；4.17% 路透上海7月5日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发五和七年两期固息债。 路透调查显示，目前现券缺少明确方向，多数时间随期货或资金面变化展开波动。考虑到今 日市场暖意增加，明日新债定位有望低于二级，收益率预测均值落在4.08%和4.17%附近。 北京一券商交易员称，今日二级现券向好利好新债，若暖意延续，明日两期国开债收益 率低于二级的可能性较大。不过具体幅度，还要看届时市场情绪而定。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五和七年最新收 益率为4.1596%和4.2183%；二级市场上，明日招标新债的标的券170206和170201最新成交约 在4.105%和4.19%，较上日下跌约3-4个基点(bp)。 明日招标两期债为国开行今年第六期 和第一期 的增发 债，票面利率分别为4.02%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第6/1期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 5年：70亿；7年：50亿 期限/计息方式 5/7年固息 招标时间 7月6日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7月10日 起息日 5年：2017/4/17；7年：2017/1/9 分销期 7/7-7/10 上市日 7月12日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 5/7年：0.10% ---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)