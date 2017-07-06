修正-中国新债：广东下周三将发行650.8亿元一般及专项地方债，期限3-10年

(内文表格中，广东一般债的招标开始时间应为“14:00”，非“14:30”) 路透北京7月6日 - 中国广东省财政厅周三稍晚公告称，将于下周三(12日)招标发行总额650.8元人民币一 般及专项地方债，其中一般债含三、五、七和10年四个期限，专项债含五、七和10年三个期限。 上述一般及专项地方债均为该省今年第二批，均全部为新增债券。上海新世纪资信评估投资服务有限公司 对上述债券评级为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 27.1 7月12日下午14:00-14:4 7月13日 0 5年 80.9 7年 80.9 10年 80.9 小计 269.8 专项债券 5年 190.5 7月12日下午15:00-15:4 7月13日 0 7年 76.2 10年 114.3 小计 381 总计 650.8 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标 日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发 行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置 换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方 式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)