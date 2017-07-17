更正-《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.61%、4.01%和4.13%

(一年期预期区间应为“3.55%-3.66%”，非“3.55%-3.55%”) * 招标品种：1/5/10年固息增发债 * 招标金额：1年：60亿；5年：70亿；10年：150亿 * 招标时间：7月18日9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、基金、券商) * 预测区间：3.55%-3.66%；3.95%-4.06%；4.10%-4.16% * 预测均值：3.61%；4.01%；4.13% 路透上海7月17日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一年、五年和10年三 期固息债。路透调查显示，周一现券收益率先下后上，市场受资金面持续紧绷影响有所波动 ，不过农发债招标结果仍好显示一级强势不改，预计三期国开债招标仍可维持稳中向好，中 标收益率预测均值落在3.61%、4.01%和4.13%。 上海一基金交易员指出，此次一年期国开债的增发标的券170207周一收益率下行幅度较 大，较上日估值跌约7个bp，可能与近期货币、债券基金为主的机构对期限一年以内的类现 金资产需求旺盛有关，预计明日一年品种招标情况亦将延续向好；10年、五年则预期略低于 二级。 上海一券商交易员则认为，尾盘二级收益率小幅反弹，或与资金面持续紧绷有关，明日 早盘市场情绪如何，还需观察央行公开市场操作情况。从周末的金融工作会议内容来看，监 管压力有边际改善，但早盘公布的二季度经济数据强劲，现券预计上下动力都有限，一级招 标情况也可能延续平稳，“现在多空都为难”。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五和10年最 新收益率为3.7136%、4.0922%和4.1702%。交易员称，此次一年期国开增发标的券170207最 新成交在3.70%，五年国开债增发标的券170206成交在4.08%，10年国开债增发标的券170210 券成交在4.17%。 一级市场方面，中国农业发展银行周一下午招标增发的三年和五年期固息债结果总体延 续向好，中标收益率分别为3.9674%和4.0692%，投标倍数为5.15倍和5.66倍。 上述三期债分别为该行今年第七期 、第六期 和第10期 的增发债，票面利率分别为3.53%、4.02%和4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第7/6/10期增发债 --------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿；5年：70亿；10年：150亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 7月18日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7月20日 起息日 1年：2017/7/11；5年：2017/4/17 10年：2017/4/10 分销期 7/19-7/20 上市日 7月24日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)