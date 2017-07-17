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更新版 1-中国汇市：人民币收盘创逾八个月新高，因美元疲弱而中国数据向好
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2017年7月17日 / 上午9点16分 / 2 天内

更新版 1-中国汇市：人民币收盘创逾八个月新高，因美元疲弱而中国数据向好

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币收盘与中间价均创逾八个月新高
    * 美指低位运行，提振人民币多头情绪
    * 中国二季度经济数据较好，亦助人民币走升
    * 本周有油盘购汇，反弹或受限

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京7月17日 - 人民币兑美元即期周一大幅收涨，与中间价同创
近八个半月新高。交易员称，疲软美国通胀数据拉低美联储后续加息预期，美元指数低位运
行，助推人民币汇价反弹走势；但客户仍有逢低购汇心理，且本周亦有油盘购汇需求，所以
反弹走势不会一帆风顺。
    
    他们并表示，今日公布的中国二季度经济增长数据表现较好，或在较长时间内给人民币
多头更多信心，但短期更多仍集中在结售汇是否均衡上。而金融工作会议的短期影响在心理
层面，中期影响则暂时还不好判断，需要进一步观察。
    
    “今天主要是隔夜美元指数跌的多，开盘人民币就涨了不少；这也激发了一些客户逢低
购汇。”一中资行交易员称。

    他并表示，最近有一些客盘结汇，但仍是购汇偏多。近期汇价可能会双边震荡，但现在
市场的干预力度没人知道，所以未来的震荡中枢只能猜测。
    
    中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，
高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。分析人士称，经济数据表现强劲，从工业生产
，投资、零售和出口都不错，但预计全年呈现为“前高后不低”态势。
    
    路透根据中国央行公布的数据计算显示，6月末中央银行口径外汇占款余额为215,153.0
3亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少343.15亿元人民币。
    
    备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出的信息看，正如市场预期，中
国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳
定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。
    
    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一在10个月低点附近，中国公布的一系列经济数据
优于预期，带来乐观人气，促使投资者增加对澳元等高收益率货币的杠杆头寸。

    CMC Markets策略师David Madden表示，“最新数据出炉后，风险前景的偏多，各市场
看来都将增加持仓，特别是那些高收益的市场。”

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日           上日        升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C     6.7699         6.7842      0.21%
               FXS>                               
   中间价               6.7562         6.7774      0.31%
 成交额<CNYSPTVOL=C  223.11亿美元   218.57亿美元      
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)       117        日低6.7762   日高6.76
                                                     45
   今年以来升贬幅度                                  2.65%
 2005年汇改以来升贬                                 22.25%
               幅度                               
  一年期美元/人民币            881                        
               掉期                               
                                                  
                                                      
 离岸人民币市场          今日           上日              
   CNH即期              6.7691         6.7645             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.9015         6.9028             
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7747；
人民币兑欧元、日圆和英镑15
点的参考汇率为7.7572、6.0138和8.8648。    
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)

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