更新版 1-中国汇市：人民币收盘创逾八个月新高，因美元疲弱而中国数据向好

* 人民币收盘与中间价均创逾八个月新高 * 美指低位运行，提振人民币多头情绪 * 中国二季度经济数据较好，亦助人民币走升 * 本周有油盘购汇，反弹或受限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京7月17日 - 人民币兑美元即期周一大幅收涨，与中间价同创 近八个半月新高。交易员称，疲软美国通胀数据拉低美联储后续加息预期，美元指数低位运 行，助推人民币汇价反弹走势；但客户仍有逢低购汇心理，且本周亦有油盘购汇需求，所以 反弹走势不会一帆风顺。 他们并表示，今日公布的中国二季度经济增长数据表现较好，或在较长时间内给人民币 多头更多信心，但短期更多仍集中在结售汇是否均衡上。而金融工作会议的短期影响在心理 层面，中期影响则暂时还不好判断，需要进一步观察。 “今天主要是隔夜美元指数跌的多，开盘人民币就涨了不少；这也激发了一些客户逢低 购汇。”一中资行交易员称。 他并表示，最近有一些客盘结汇，但仍是购汇偏多。近期汇价可能会双边震荡，但现在 市场的干预力度没人知道，所以未来的震荡中枢只能猜测。 中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%， 高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。分析人士称，经济数据表现强劲，从工业生产 ，投资、零售和出口都不错，但预计全年呈现为“前高后不低”态势。 路透根据中国央行公布的数据计算显示，6月末中央银行口径外汇占款余额为215,153.0 3亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少343.15亿元人民币。 备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出的信息看，正如市场预期，中 国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳 定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一在10个月低点附近，中国公布的一系列经济数据 优于预期，带来乐观人气，促使投资者增加对澳元等高收益率货币的杠杆头寸。 CMC Markets策略师David Madden表示，“最新数据出炉后，风险前景的偏多，各市场 看来都将增加持仓，特别是那些高收益的市场。” 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7699 6.7842 0.21% FXS> 中间价 6.7562 6.7774 0.31% 成交额<CNYSPTVOL=C 223.11亿美元 218.57亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 117 日低6.7762 日高6.76 45 今年以来升贬幅度 2.65% 2005年汇改以来升贬 22.25% 幅度 一年期美元/人民币 881 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7691 6.7645 一年期NDF<CNY1YNDF 6.9015 6.9028 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7747； 人民币兑欧元、日圆和英镑15 点的参考汇率为7.7572、6.0138和8.8648。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)