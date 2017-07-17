更新版 1-《全球汇市》美元指数触及10个月低位，因FED加息预期减弱和中国数据强劲

* 中国第二季经济成长好于市场预期 * 澳元兑美元触及逾两年高位 * 市场愈发怀疑美联储会否在今年再次升息 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约7月17日 - 美元兑一篮子主要货币周一触及10个月最低水准，澳元触及逾两年 高位，因中国经济数据强劲，且怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)会否在今年再次升息 。 中国经济第二季同比增长6.9%，零售销售和工业产出也强劲增长。 分析师称，鉴于澳洲与中国的贸易关系，中国数据提振澳元。澳元兑美元 飙升 至逾两年高位0.7840美元，多头投资者将目标价位放在约0.8018美元的200周移动均线切入 位，但澳元随后由升转跌，尾盘下滑0.3%至0.7801美元。 美元兑在岸人民币 和离岸人民币 分别触及逾两周低位6.7645元和6.76 02元，但尾盘大致持平。 美元指数 触及去年9月来最低95.018。尽管周一尾盘持平在95.149，但离10个月 低位不远。 美元兑墨西哥披索 触及17.5340披索，迫近周五触及的逾一年低位17.530。 “中国数据好于预期，支持了新兴市场货币”和澳元，瑞穗外汇策略师Sireen Harajli 说。 在美国公布最新的通胀数据后，预计美联储今年再次升息的机率降至不到50%。 本周没有重大数据公布，市场将有很多时间思索一再令人失望的通胀数据，令市场质疑 美联储对物价将很快反弹的信心。 “市场并不确信美联储将很快升息，”法国农业信贷外汇策略师Vassili Serebriakov 说。“在这种环境下，美元走势艰难。” 欧元兑美元尾盘 升0.1%，至1.1479美元，盘中高见1.1487，略低于上周触及的逾 一年高位1.1489美元。 美元兑日圆 微幅上涨，报112.61日圆，上周五曾触及近两周低位112.24。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1478 1.1467 +0.10 +9.18 1.0513 美元/日圆 112.62 112.50 +0.11 -3.64 116.87 欧元/日圆 129.25 129.05 +0.15 +4.96 123.14 美元/瑞郎 0.9625 0.9633 -0.08 -5.43 1.0178 英镑/美元 1.3054 1.3095 -0.31 +5.82 1.2336 美元/加元 1.2695 1.2640 +0.44 -5.47 1.3430 美元/离岸人民币 6.7631 6.7640 -0.01 -3.00 6.9726 澳元/美元 0.7798 0.7828 -0.38 +8.08 0.7215 欧元/瑞郎 1.1048 1.1049 -0.01 +3.09 1.0717 欧元/英镑 0.8788 0.8749 +0.45 +3.17 0.8518 新西兰元/美元 0.7314 0.7345 -0.42 +5.37 0.6941 美元/挪威克朗 8.1566 8.1830 -0.32 -5.56 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3623 9.3857 -0.25 +3.04 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2887 8.3063 -0.21 -8.99 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5113 9.5276 -0.17 -0.72 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)