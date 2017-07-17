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更新版 1-《全球汇市》美元指数触及10个月低位，因FED加息预期减弱和中国数据强劲
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2017年7月17日 / 晚上10点22分 / 1 天内

更新版 1-《全球汇市》美元指数触及10个月低位，因FED加息预期减弱和中国数据强劲

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 中国第二季经济成长好于市场预期
    * 澳元兑美元触及逾两年高位
    * 市场愈发怀疑美联储会否在今年再次升息

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约7月17日 - 美元兑一篮子主要货币周一触及10个月最低水准，澳元触及逾两年
高位，因中国经济数据强劲，且怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)会否在今年再次升息
。
    
    中国经济第二季同比增长6.9%，零售销售和工业产出也强劲增长。    
        
    分析师称，鉴于澳洲与中国的贸易关系，中国数据提振澳元。澳元兑美元        飙升
至逾两年高位0.7840美元，多头投资者将目标价位放在约0.8018美元的200周移动均线切入
位，但澳元随后由升转跌，尾盘下滑0.3%至0.7801美元。
    
    美元兑在岸人民币          和离岸人民币      分别触及逾两周低位6.7645元和6.76
02元，但尾盘大致持平。
    
    美元指数      触及去年9月来最低95.018。尽管周一尾盘持平在95.149，但离10个月
低位不远。
    
    美元兑墨西哥披索        触及17.5340披索，迫近周五触及的逾一年低位17.530。

    “中国数据好于预期，支持了新兴市场货币”和澳元，瑞穗外汇策略师Sireen Harajli
说。
    在美国公布最新的通胀数据后，预计美联储今年再次升息的机率降至不到50%。
        
    本周没有重大数据公布，市场将有很多时间思索一再令人失望的通胀数据，令市场质疑
美联储对物价将很快反弹的信心。

    “市场并不确信美联储将很快升息，”法国农业信贷外汇策略师Vassili Serebriakov
说。“在这种环境下，美元走势艰难。”
    
    欧元兑美元尾盘      升0.1%，至1.1479美元，盘中高见1.1487，略低于上周触及的逾
一年高位1.1489美元。
    
    美元兑日圆      微幅上涨，报112.61日圆，上周五曾触及近两周低位112.24。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1478   1.1467   +0.10   +9.18   1.0513
    美元/日圆                   112.62   112.50   +0.11   -3.64   116.87
    欧元/日圆                   129.25   129.05   +0.15   +4.96   123.14
    美元/瑞郎                   0.9625   0.9633   -0.08   -5.43   1.0178
    英镑/美元                   1.3054   1.3095   -0.31   +5.82   1.2336
    美元/加元                   1.2695   1.2640   +0.44   -5.47   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7631   6.7640   -0.01   -3.00   6.9726
    澳元/美元                   0.7798   0.7828   -0.38   +8.08   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1048   1.1049   -0.01   +3.09   1.0717
    欧元/英镑                   0.8788   0.8749   +0.45   +3.17   0.8518
    新西兰元/美元               0.7314   0.7345   -0.42   +5.37   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1566   8.1830   -0.32   -5.56   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3623   9.3857   -0.25   +3.04   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2887   8.3063   -0.21   -8.99   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5113   9.5276   -0.17   -0.72   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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