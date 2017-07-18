修正-美国债市：公债收益率下跌，因美医保议案参院受挫和经济数据疲弱

(更正首段日期为“周二”，非“周四”)

* 共和党试图在参议院通过医改议案的努力失败

* 美国6月进口物价连续第二个月下跌

* 美国10年期公债收益率降至三周低位

路透纽约7月18日 - 美国公债收益率周二下跌，因医保议案在参议院受挫，使投资者越发谨慎，另外，经济数据疲弱，使美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来升息步伐更加不确定。

五年期，七年期和10年期公债收益率跌至三周低位，30年公债收益率下滑至两周最低。

共和党周二在参议院通过医保议案的努力失败，这是总统特朗普和共和党寻求取代奥巴马医保法案的行动遭遇的一次重大挫折。

“消息在一定程度上增加了，政府和与其站在同一立场的国会能否落实在竞选中承诺的优先举措的不确定性，”U.S. Bank Private Client Group首席投资长Bill Northey说。

投资者担忧，共和党内部的分歧不断加深，阻碍了政府的政策立法目标的实现。

但Northey表示，通胀持续偏低是驱动公债收益率过去两周下跌的主要原因。

“通胀尚未走上美联储预期的路径，在劳工成本，商品或核心通胀等方面都没有出现速上升的迹象，”Northey说。

周二公布的数据再次显示通胀疲弱，6月美国进口物价连续第二个月下跌，因石油产品成本下跌。

纽约尾盘，10年期美债收益率跌至2.266%，周一尾盘报2.309%。收益率稍早触及三周低位2.259%。

DRW Trading市场策略师称，10年期公债收益率跌至关键的2.30%以下是重要的技术信号，暗示公债将有进一步买入。10年期公债收益率下一个关键水准将是2.25%，他补充说。

30年期美债收益率从周一的2.893%跌至2.854%。该收益率稍早触及两周低位2.849%。

美国两年期公债收益率从周一的1.36%跌至1.351%。

收益率曲线周二继续趋平，五年期和30年期公债收益率差降至103.50个基点。

两年期和10年期公债收益率差下跌至90.50个基点，为两周最低。尾盘报91.60个基点。

总的来说，公债收益率曲线趋平反应预期通胀将会下降。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)