韩国数据：6月生产者物价指数同比增幅降至2.8%，5月修正后为上升3.4%

路透首尔7月19日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国6月生产者 物价连续第八个月按年上升，但升幅略低于5月，因全球油价疲弱，令工 业产品成本上升速度放缓。 韩国央行称，6月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升2.8%，5月修 正后为上升3.4%。 所有的分项指数均告上升，尽管工业产品的增长步伐减慢，因全球油 价继续低于50美元。 根据央行数据，6月工业产品物价同比增长3.1%，农产品生产者物价 同比劲扬10.5%。 6月生产者物价指数较前月下跌0.4%，5月为下跌0.3%。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整)： 6月 *5月 6月 *5月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.4 -0.3 +2.8 +3.4 主要类别 农渔林产品 -1.2 +0.1 +10.5 +9.8 工业产品 -0.6 -0.7 +3.1 +4.2 电力,自来水,燃气 0.0 +1.0 +3.0 +3.1 服务业 0.0 +0.2 +1.6 +1.6 *修正值 注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占55 .71%，服务业占35.13%，农渔产品则占3.64%，水、电和燃气占5.27%。( 完) (编译 利棣儿；审校 李军)