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《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月18日
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2017年7月18日 / 晚上10点05分 / 1 小时内

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月18日

路透新闻部

2 分钟阅读

    
    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  153.75    +2.52    +1.67   3460451
    京东                       42.99    +1.36    +3.27  10103445
    新浪                       93.64    +1.79    +1.95    804798
    搜狐                       46.75    +1.05    +2.30    147683
    网易                      309.21    +7.22    +2.39   1005936
    百度                      189.51    +1.28    +0.68   1779135
    
    台湾
    台湾积体电路               35.87    -0.04    -0.11   1860888
    联电                        2.43    +0.01    +0.41    417604
    日月光                      6.51    +0.00    +0.00    265012
    硅品精密                    8.18    +0.02    +0.25    147888
    和信超媒体                  2.93    +0.03    +1.03     33817
    友达                        4.22    +0.15    +3.69    267891
    中华电信                   36.20    +0.11    +0.30     35890
    台湾国际航电               50.21    -0.39    -0.77   1224932
    
    香港
    中国移动                   53.26    +0.15    +0.28     90289
    中国联通                   14.58    +0.11    +0.76     71102
    中国电信                   48.10    +0.33    +0.69      9581
    中芯国际                    5.88    +0.23    +4.07     34957
    (完) (整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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