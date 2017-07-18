《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 153.75 +2.52 +1.67 3460451 京东 42.99 +1.36 +3.27 10103445 新浪 93.64 +1.79 +1.95 804798 搜狐 46.75 +1.05 +2.30 147683 网易 309.21 +7.22 +2.39 1005936 百度 189.51 +1.28 +0.68 1779135 台湾 台湾积体电路 35.87 -0.04 -0.11 1860888 联电 2.43 +0.01 +0.41 417604 日月光 6.51 +0.00 +0.00 265012 硅品精密 8.18 +0.02 +0.25 147888 和信超媒体 2.93 +0.03 +1.03 33817 友达 4.22 +0.15 +3.69 267891 中华电信 36.20 +0.11 +0.30 35890 台湾国际航电 50.21 -0.39 -0.77 1224932 香港 中国移动 53.26 +0.15 +0.28 90289 中国联通 14.58 +0.11 +0.76 71102 中国电信 48.10 +0.33 +0.69 9581 中芯国际 5.88 +0.23 +4.07 34957 (完) (整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)