金砖国家：7月18日股汇市收盘纵览

路透7月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月18日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.16%，报1,053.23点。

中国股市：沪综指先抑后扬微收升，中小市值个股超跌反弹

中国汇市：人民币收涨至近九个月新高，美元指数走弱提供支撑

香港股市：小幅收高连涨七日，科技股上扬抵销金融股颓势

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.19%，报65,337.669点。

巴西汇市：美国医保议案在参院受挫，引发投资人质疑特朗普是否能实施其促成长政策，这令美元受到打击。雷亚尔兑美元收报3.1547/54，上日收报3.1799/14。

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南非股市：收低，该国最大科技集团指标EOH Holdings在媒体指责其涉嫌腐败后重挫9%。Top-40指数收盘下跌1.2%，报46,927.84点；大盘综合指数收盘下跌1.05%，报53,261.64点。

南非汇市：兰特续升，因美元受很快升息预期减弱拖累下跌

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印度股市：BSE指数创出年内最大单日百分比跌幅，自上日触及的纪录高点下滑。ITC Ltd大跌12.5%，之前政府提高了一项香烟特别关税。BSE指数收盘下跌1.13%，报31,710.99点；NSE指数收盘下跌0.9%，报9,827.15点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.3225，上日收报64.345。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.09%，报1,038.45点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.66%，报527.23点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.25%，报59.18；卢布兑欧元贬值0.34%，报68.39。(完) (编译 张涛；审校 张若琪)