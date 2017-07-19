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更新版 1-新债招标：中国七年续发国债收益率3.6056%符合预期，获3.3亿元追加
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2017年7月19日 / 凌晨5点08分 / 1 天前

更新版 1-新债招标：中国七年续发国债收益率3.6056%符合预期，获3.3亿元追加

路透新闻部

2 分钟阅读

 (新增追加发行结果)
    路透上海7月19日 - 中国财政部周三公告称，上午续招标发行的七年期固息国债，获得
3.3亿元人民币追加认购，最终发行量为323.3亿元；此前业内人士透露，该期债加权中标收
益率3.6056%，与此前3.61%的预测均值基本一致。
    
    业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.6363%，略低于预测均值3.65%，投标倍数
3.76倍。
    
    中债国债到期收益率曲线             显示，七年期最新收益率为3.6299%。
    
    以下为包括今日招标在内，今年以来七年期国债发行情况：  
    
     招标日 发行规模(亿元) 中标利率  边际利率  预测值   投标倍数      
    -------------------------------------------------------------
     7月19日    323.3       3.6056%   3.6363%   3.61%    3.76 
                                             (边际3.65%)
     6月21日    403.3       3.57%     3.59%     3.53%    3.06 
     5月17日    360         3.7250%   3.7869%   3.67%    1.66 
     4月19日    320         3.4294%   3.4799%   3.38%    1.88          
     3月15日    200         3.20%     3.25%     3.16%    1.94
     2月22日    200         3.1487%   3.2038%   3.19%    2.20
     1月18日    200         3.1173%   3.1943%   3.14%    2.09 
    -------------------------------------------------------------
    
    今日招标新债为今年第13期国债               七年品种的第一次续发，采用混合式
招标方式，标的为价格，按年付息。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。 
    
    招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至7月20日进行分销；7月24日
起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。
    
    本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期
国债相同。从2017年6月22日开始计息；票面利率3.57%。（完） 

 (发稿 边竞；审校 张喜良/杨淑祯)

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