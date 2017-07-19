美国与加拿大经济指标预测--7月20日-7月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月17日当周 7月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月15日当周 24.5 24.7 四周均值(万人) -- 24.575 续请失业金人数(万人) 7月8日当周 195.0 194.5 1230 美国费城联储制造业指数 7月 正24.0 正27.6 1400 美国领先指标(较前月) 6月 +0.4% +0.3% 7月21日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.3% 央行核心CPI(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.2% +0.8% 扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 +1.5% 7月24日当周 7月24日(一) 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 5月 -- +1.0% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 53.9 制造业PMI -- 52.0 服务业PMI -- 54.2 1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 565 562 成屋销售(较前月) -- +1.1% 7月25日(二) 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 -- +0.7% (较上年同期) -- +6.8% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 5月 -- +0.3% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.9% 房价指数(较上年同期) +5.9% +5.7% 1400 美国消费者信心指数 7月 116.0 118.9 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 -- 正7 7月26日(三) 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 61.9 61.0 新屋销售(较前月) -- +2.9% 1800 美国联邦基金利率 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 7月27日(四) 1230 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 125.4 建筑许可(较前月) -- +7.4% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 6月 +1.9% -0.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.3% +0.3% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -0.3% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.2% 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 6月初值 -- 逆差659 趸售(批发)库存(较前月) -- +0.3% 1230 美国全国活动指数 6月 -- 负0.26 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 7月 -- 正23 综合指数 -- 正11 (完) (整理 杜明霞；审校 李爽)