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****美国与加拿大经济指标预测--7月20日-7月27日****
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2017年7月19日 / 晚上11点47分 / 1 小时前

****美国与加拿大经济指标预测--7月20日-7月27日****

路透新闻部

3 分钟阅读

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段     预估值        前值
    
    7月17日当周
    
    7月20日(四)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)        7月15日当周        24.5       24.7
                 四周均值(万人)                                  --      24.575
                 续请失业金人数(万人)         7月8日当周       195.0      194.5
    1230 美国费城联储制造业指数                      7月      正24.0     正27.6
    1400 美国领先指标(较前月)                        6月       +0.4%      +0.3%
    
    7月21日(五) 
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)           6月       -0.1%      +0.1%
                                  (较上年同期)                 +1.0%      +1.3%
               央行核心CPI(较前月)                               --       +0.1%
                          (较上年同期)                           --       +0.9%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                      5月       +0.2%      +0.8%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       持平      +1.5%
    
    7月24日当周
    
    7月24日(一)
    1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                5月         --       +1.0%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)        7月初值        --        53.9
                   制造业PMI                                     --        52.0
                   服务业PMI                                     --        54.2
    1400 美国成屋销售年率(万户)                      6月         565        562
             成屋销售(较前月)                                    --       +1.1%
    
    7月25日(二)
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)    5月         --       +0.7%
                                         (较上年同期)            --       +6.8%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 5月      --       +0.3%
                        未经季节调整房价指数(较前月)             --       +0.9%
                                房价指数(较上年同期)           +5.9%      +5.7%
    1400 美国消费者信心指数                          7月       116.0      118.9
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                7月         --         正7
    
    7月26日(三)
    1400 美国新屋销售年率(万户)                      6月        61.9       61.0
             新屋销售(较前月)                                    --       +2.9%
    1800 美国联邦基金利率                                1.00%-1.25%  1.00%-1.25%
    
    7月27日(四)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                  6月修正值       --       125.4
             建筑许可(较前月)                                    --       +7.4%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)              6月       +1.9%      -0.8%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                      +0.3%      +0.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        --       -0.3%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                  --       +0.2%
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                  6月初值       --     逆差659
             趸售(批发)库存(较前月)                              --       +0.3%
    1230 美国全国活动指数                            6月         --      负0.26
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                    7月         --        正23
                       综合指数                                  --        正11
    (完) (整理 杜明霞；审校 李爽)

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