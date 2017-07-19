修正-欧洲汇市：英镑向1.30关口回落，因英国央行升息前景转淡

(更正：因原文有误，特此明确内文倒数第二段中，在布鲁塞尔谈判的是戴维斯和巴尼尔的团队)

路透伦敦7月19日 - 英镑周三向1.30美元回落，延续前日因通胀数据疲弱而引发的跌势。疲弱的通胀数据打压了市场对英国央行今年将会升息的预期。

英镑兑美元本周稍早曾升逾1.31美元至10个月高位，因美元全线下跌，而且投资者押注，英国去年公投退欧后降息25个基点的举措，在未来数月可能得到逆转。

但英国央行决策者已经明确表示，对货币政策的任何收紧举措都要视数据表现而定；而周二发布的消费者物价指数(CPI)低于预期，因此令人质疑利率是否会在未来数月调升。

瑞银财富管理外汇分析师Geoffrey Yu称， 数据公布前投资者认为2017年加息的可能性超过50%，现在认为可能性仅为40%左右。即便如此，Yu认为这个几率看起来可能也是过高的，因为市场相信今年美联储有同样的可能性升息。

周三英镑兑美元跌0.1%报1.3026美元，距离上日触及的高点1.3126不远。英镑兑欧元略微走高至0.88425英镑，距离上周触及的八个月低点仅高出0.01英镑左右。

“汇率仍然在此徘徊不前，我想更多是因为美元，而非英国的因素所致，”Yu说。“可以看一下欧元/英镑目前的交投水准。”

市场正在密切关注欧盟方面的进展，英国脱欧事务大臣戴维斯的团队正在那里与欧盟负责英国退欧事务谈判首席代表巴尼尔(Michel Barnier)的团队举行谈判，以便就英国脱欧达成协议。若有迹象显示英国可能失去进入欧洲单一市场的优惠，英镑将会受到拖累。

交易员亦在关注周四英国的零售销售数据。(完) (编译 徐文焰/郑茵; 审校 于春红)