更正-路透基点：珠江金融租赁敲定4亿元人民币贷款--TRLPC

(内文第二段的银行名称应为“富邦华一银行”，而非“富邦银行（中国）”)

路透7月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，珠江金融租赁有限公司已经完成4亿元人民币（5,900万美元）三年定期贷款案，这是该公司首次涉足贷款市场。

富邦华一银行是本案的独家初始牵头行兼簿记行，承贷1.83亿元人民币。玉山银行（中国）也以牵头行兼簿记行身份加入，承贷1.5亿元人民币。韩国产业银行以参贷行身份加入，通过青岛和广州两家支行总计承贷6,700万元人民币。

另有两家银行还在走内部审批程序，料将在稍后加入本案。

贷款利率是中国人民银行基准利率的105%，平均期限是2.75年。综合收益为人行基准利率的108.5%，前端费45个基点，银行最低承贷额度是5,000万人民币。

承贷1亿元或以上的银行将获得牵头行兼簿记行头衔，低于此金额的银行则获得参贷行身份。

借款人的应收账款作为担保品，最低利息保障倍数是125%。所筹资金用于运营资本和再融资。

总部位于广州的珠江金融租赁是广州农商银行全资所有的子公司。消息人士称，母公司将在晚些时候对珠江金融租赁注资以提升其注册资本。珠江金融租赁在2014年开始运营时的注册资本为10亿元人民币。（完） (编译 高琦 审校 张明钧)