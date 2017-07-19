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金砖国家：7月19日股汇市收盘纵览
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2017年7月19日 / 晚上11点46分 / 1 小时前

金砖国家：7月19日股汇市收盘纵览

路透新闻部

1 分钟阅读

路透7月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月19日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.65%，报1,060.12点。

中国股市：沪综指收升1.4%至逾三个月新高，钢铁等周期股及券商股领涨

中国汇市：人民币小幅收升但强购汇限制涨幅，掉期长端继续回落

香港股市：刷新两年最高收位，受中国神华及腾讯控股股价上涨提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.24%，报65,179.921点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1486/93，上日收报3.1547/54。Grupo Carrefour Brasil周二为首次公开发行(IPO)进行定价，此为四年来巴西规模最大的IPO，令人预期将有资金流入，从而支持雷亚尔走势。

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南非股市：在铂金矿业者带动下上涨，指标Top-40指数收盘上涨1.75%，报47,748.68点；大盘综合指数收盘上涨1.56%，报54,091.11点。

南非汇市：兰特回落，在周四央行利率决定前投资人锁定近期获利

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印度股市：反弹收高，受助于烟草商ITC与制药类股的涨势。BSE指数收盘上涨0.77%，报31,955.35点；NSE指数收盘上涨0.74%，报9,899.6点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.2825，上日收报64.3225。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.45%，报1,043.13点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.62%，报530.49点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.3%，报59；卢布兑欧元升值0.69%，报67.92。(完) (编译 徐文焰；审校　戴素萍)

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