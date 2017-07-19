路透上海7月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 7月 7/20 -- 银行结售汇数据 6月 银行代客涉外收付款数据 6月 7/23 -- 海关月度正式数据 6月 7/27 0930 工业经济效益月度报告 6月 7/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 二季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 6月 7/31 0900 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 -- 中国货物和服务贸易收支 6月 8月 8/1 0945 财新制造业PMI 7月 8/3 0945 财新服务业PMI 7月 8/7 -- 官方外汇储备 7月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 二季度 8/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 7月 8/9 0930 居民消费价格指数CPI 7月 工业生产者价格指数PPI 7月 -- 金融机构直接投资流量数据 二季度 8/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 7月 8/16 -- 银行结售汇数据 7月 银行代客涉外收付款数据 7月 8/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月 8/23 -- 海关月度正式数据 7月 8/27 0930 工业经济效益月度报告 7月 8/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 7月 8/31 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 -- 中国货物和服务贸易收支 7月 9月 9/1 0945 财新制造业PMI 8月 9/5 0945 财新服务业PMI 8月 9/7 -- 官方外汇储备 8月 9/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 8月 9/9 0930 居民消费价格指数CPI 8月 工业生产者价格指数PPI 8月 9/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 8月 9/18 -- 银行结售汇数据 8月 银行代客涉外收付款数据 8月 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月 9/22 -- 中国外汇市场交易概况数据 8月 9/23 -- 海关月度正式数据 8月 9/27 0930 工业经济效益月度报告 8月 -- 中国货物和服务贸易收支 8月 -- 中国银行业对外金融资产负债 二季度 9/28 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 二季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 二季度 9/29 -- 中国外债数据（正式数） 6月末 9/30 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 0945 财新制造业PMI 9月 10月 10/7 -- 官方外汇储备 9月 10/9 0945 财新服务业PMI 9月 10/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 9月 10/16 0930 居民消费价格指数CPI 9月 工业生产者价格指数PPI 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 三季度 -- 银行结售汇数据 9月 银行代客涉外收付款数据 9月 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 三季度 10/23 -- 海关月度正式数据 9月 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月 10/27 0930 工业经济效益月度报告 9月 -- 中国外汇市场交易概况数据 9月 10/30 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 三季度 10/31 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 -- 中国货物和服务贸易收支 9月 11月 11/1 0945 财新制造业PMI 10月 11/3 0945 财新服务业PMI 10月 11/6 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 三季度 11/7 -- 官方外汇储备 10月 11/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数CPI 10月 工业生产者价格指数PPI 10月 -- 金融机构直接投资流量数据 三季度 11/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 10月 11/16 -- 银行结售汇数据 10月 银行代客涉外收付款数据 10月 11/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 11/23 -- 海关月度正式数据 10月 11/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 10月 11/27 0930 工业经济效益月度报告 10月 -- 中国货物和服务贸易收支 10月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 6月末 11/30 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 12月 12/1 0945 财新制造业PMI 11月 12/5 0945 财新服务业PMI 11月 12/7 -- 官方外汇储备 11月 12/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 11月 12/18 -- 银行结售汇数据 11月 银行代客涉外收付款数据 11月 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/22 -- 中国外汇市场交易概况数据 11月 12/23 -- 海关月度正式数据 11月 12/27 -- 中国货物和服务贸易收支 11月 -- 中国银行业对外金融资产负债 三季度 12/28 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 三季度 -- 中国国际投资头寸表（正式数） 三季度 12/29 -- 中国外债数据（正式数） 9月末 注:1. 本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. 70个大中城市住宅销售价格月度报告发布计划择期公布。 3. 1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会。 4. 自3月份起，各月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数月度报告比2 016年相应提前1天，即在当月最末一天发布。 5. 海关公布进出口贸易数据。 6. 外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)