《中国重要政经日程》--7月20日-9月12日

=============================今日重要政经日程==========================

7月20日（周四）

--10:00 商务部例行发布会，新闻发言人对外发布2017年上半年消费市场运行情况和2016年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价的相关情况。

*--10:00 国新办举行新闻发布会，国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2017年上半年外汇收支数据有关情况，并答记者问。

*--10:00 国家卫计委举行新闻发布会，介绍防暑健康科普、洪涝灾害后防疫知识。

=============================近期重要政经日程==========================

7月21日（周五）

--9:00 国家卫计委在四川省成都市召开四川医改工作成果媒体沟通会，介绍四川相关医改工作情况和经验。

--15:30 外交部和内蒙古自治区政府举行全球推介活动，主题是“开放的中国：壮美内蒙古 诚邀五洲客”。

9月3日（周日）

--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行，至5日。

9月12日（周二）

--第14届中国--东盟博览会在中国南宁召开，至15日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 时间均为北京时间。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)