更新版 1-中国汇市：人民币收贬逾百点，市场对人民币走势分歧加大

* 人民币收贬逾百点，中间价略调降 * 美元指数反弹，实需购汇旺盛 * 市场对人民币走势分歧加大 * 6月结汇上升反映市场预期调整 (新增评论和收盘报价) 路透北京7月20日 - 人民币兑美元即期周四收贬逾百点，中间价则略调降。交易员称，由于美 元指数日内反弹，加上实需购汇依然旺盛，人民币震荡走弱；但机构对人民币走势的分歧加大，客户也有结汇 盘出现，短期人民币趋势料仍看好，但弹性会加大。 他们并表示，今年购汇需求比去年猛烈，但主要是实需购汇，投机性需求已经被明显抑制。市场预计美联 储9月缩表，年底加息，此前的空白期持有美元有较大风险，一些自营盘已经转向看空美元。今日公布的结售 汇数据对市场影响不大，不过6月结汇规模上升也反映出市场预期有所调整。 “这两天大行没怎么出来，可能觉得到这里压得差不多了，加上美元指数反弹，市场上就把汇价买到了这 个位置。”一中资行交易员称，“掉期也是，央行不压，市场就自发买上来了。” 亦有中资行交易员指出，最近几个月市场不看好美元，机构应该不会大量持有。 中国国家外汇管理局周四公布，6月银行结售汇逆差209亿美元，同比增长63%，环比增22%，其中结汇规模 创2015年8月以来的新高，售汇规模创下年内高位。中国1-6月银行结售汇累计逆差938亿美元，同比下降46%； 上半年银行代客涉外收付款842亿美元，同比下降五成。 全球汇市方面，欧元周四徘徊在14个月高位下方，等待欧洲央行稍晚的政策决定。欧洲央行有可能会为今 年稍晚的政策转向铺路。美元指数上涨0.1%，远离周二所及10个月低点94.476。 “在欧洲央行宣布决议之前，市场处于观望状态，不过决策者不会对欧元最近的强劲表现感到高兴。”荷 兰合作银行驻香港的资深亚太策略师Michael Every表示。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.7688 6.7556 -0.20% FXS> 中间价 6.7464 6.7451 -0.02% 成交额<CNYSPTVOL=C 240.5亿美 264.61亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 146 日低6.772 日高6.7574 今年以来升贬幅度 2.67% 2005年汇改以来升贬 22.27% 幅度 一年期美元/人民币 826 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.7688 6.7595 一年期NDF<CNY1YNDF 6.894 6.8798 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.766；人民币兑欧元EURCN YFIX15=CFXS、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7935、6.0333和8.80 75。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)