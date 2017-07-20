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更正--美股业绩：纽约梅隆银行季度获利增幅超预期，得益于利率上升
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2017年7月20日 / 上午11点17分 / 1 天前

更正--美股业绩：纽约梅隆银行季度获利增幅超预期，得益于利率上升

路透新闻部

1 分钟阅读

(因英文原文有误，内文倒数第四段应为“截至6月底”，非“3月底”)

路透7月20日 - 纽约梅隆银行周四公布的季度获利高于预期，受利率上升的扶助。

不久前，该行任命了新的执行长。

作为全球最大的托管银行，纽约梅隆银行本周稍早任命来自Visa Inc的Charles Scharf担任执行长。后者表示，将聚焦于提振公司的内生增长。

截至6月30日的第二季，纽约梅隆银行归属于普通股股东的净利增长12%至9.26亿美元，合每股收益0.88美元。

这要超过Thomson Reuters I/B/E/S调查的分析师给出的平均预估0.84美元。

当季经调整的营收增长约5%至39.5亿美元，也超越分析师预估的38.9亿美元。

经调整的总成本增长1.4%至25.9亿美元。

截至6月底，该行托管及管理的资产总计31.1万亿美元。

该银行的庞大平台是保持全球金融市场流动的管道的重要组成部分。

除了为大型机构提供股票和债券托管服务外，该行还提供共同基金价格计算、外汇交易以及向对冲基金提供证券以供卖空等服务。

截至周三收盘，纽约梅隆银行股价今年累计上涨12%，跑赢标准普尔500金融类股指数同期6.6%的升幅。(完) (编译 王洋; 审校 张涛)

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