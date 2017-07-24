重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月17日-21日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国金融防风险步入升级版大监管时代，稳健货币政策继续保持灵活

备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出来的信息看，正如市场预期，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。

--《分析》把脉金融开活血化瘀药方，支撑中国实体经济行稳致远

要确保上半年远超预期的中国经济行稳致远，把脉金融并开出活血化瘀药方的中央金融工作会议，显然不仅仅是为下半年召开的十九大开篇布局先做注脚，更是为下一个五年甚至更长时间维持中国经济中高速增长的护航舰。

无论是对市场担忧的金融，地方债务风险点，抑或是仍处下行周期中的中国经济随时要应对的各种不确定性，金融工作会议都给出了明确答案：经济去杠杆，防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。并提出严控地方政府债务增量，终身问责，倒查责任。

--《焦点》三驾马车齐发力中国二季度经济增速超预期，防风险仍是下半年重点

中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。尽管分析人士仍认为房地产投资大概率放缓，金融去杠杆效应逐步显现，会在一定程度上拖累下半年经济，但调整幅度是有限的，更有可能出现“前高后稳”的情形。

--中国经济：合理安排金融业对外开放顺序，同时监管能力必须跟得上--习近平

中国国家主席习近平主持召开中央财经领导小组会议，他在讲话中指出，扩大金融业对外开放是中国对外开放的重要方面，要合理安排开放顺序，对有利于保护消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的领域要加快推进。同时，金融监管能力必须跟得上。

--中国经济：财政部将建地方政府债务常态化监督机制，定期核查违规担保

刚刚结束的全国金融工作会议，对地方政府违法违规举债首次明确要“终身问责”。中国财政部有关负责人表示，财政部将会同有关部门，建立地方政府债务常态化监督机制，定期核查违法违规融资担保问题。

--《焦点》中美经济对话结束后未有记者会，相关揣测推升钢铁股大涨

美国和中国高层官员周三结束经济对话，但取消了会后记者会令对话结果蒙上阴霾，美方要求与中国有“更公平”的贸易关系。美国财政部和商务部官员不愿立即对每年夏季举行的美中经济对话置评；同时中国代表团团长、国务院副总理汪洋离开美国财政部大楼时未对记者发言。双方在会后并未发布联合声明稿或行动计划，与过去几年截然不同，再次显示双方可能谈不拢。

中国官方媒体新华社稍晚表示，首轮中美全面经济对话在美国华盛顿举行，双方同意为缩小贸易逆差进行建设性合作，拓展服务业合作领域，共同做大服务贸易蛋糕；同意扩大双方相互投资，加强宏观经济政策沟通与协调。

--中美贸易：两国在如何帮助降低美国贸易逆差方面仍有分歧--美国官员

一名美国政府官员周三表示，在中美全面经济对话会议期间，两国高层官员未能就中国为帮助降低美国对华贸易逆差而需采取的重要举措达成一致。双方的分歧涉及美国重视的多数领域，包括中国金融服务市场准入、钢铁产能过剩、汽车贸易、中国对数据本地化的要求以及外资企业持股比例限制等。

--亚洲经济：今明两年增长前景光明，得益于出口强劲--亚开行

亚洲开发银行上调2017和2018年亚洲经济增长预估，以反映出口的增长。从智能手机、汽车、到其它消费品，亚洲制造业正受益于全球需求改善。最新的亚洲发展展望报告将中国2017及2018年经济增幅预估从之前的6.5%和6.2%分别上调至6.7%和6.4%，归因于强劲消费及出口改善。

--中国经济：有能力延续稳中向好，关注房地产等领域非理性对外投资--发改委

中国国家发改委新闻发言人严鹏程表示，中国经济完全有能力、有条件延续目前稳中向好的发展态势；此外，有关部门将继续关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向，防范对外投资风险，建议有关企业审慎决策。

--《综述》中国楼市继续稳步降温，一线领跌三线热度犹在

中国国家统计局最新数据显示，处于调控之下的国内房地产市场并未“大起大落”，而是延续稳步降温格局，一线房价步入小幅下行，三线楼市则热度仍在，严调控和去库存并行，目前呈现冷热有度的良好效果。

--中国房地产：上半年房地产开发投资同比增8.5%，新开工面积增10.6%--统计局

中国国家统计局公布，上半年全国房地产开发投资同比增长8.5%，增速低于1-5月的8.8%；房屋新开工面积同比增长10.6%，高于1-5月的9.5%。

--中国经济：抓好中央企业降杠杆防风险，对违规融资性贸易要“零容忍”--国资委

中国国务院国资委表示，将抓好中央企业降杠杆防风险，对违规融资性贸易要坚持“零容忍”，坚决严肃整治；要进一步加强监管，及时发现、处理企业新发生的融资性贸易损失事件。国资委将抓紧出台《中央企业降杠杆控负债防风险指导意见》。

--《焦点》美中百日计划到期，但贸易方面的谈判进展缓慢

旨在削减美国对中国贸易逆差的美中双边对话达成了一些初步协议，但美国企业称仍需更多作为。美中两国的百日行动计划于周日到期。上述谈判始于4月，已实现中国市场在时隔14年后重新向美国牛肉开放，同时还促使中国承诺购买美国液化天然气。此外，美国企业还被允许进入中国金融服务行业的部分领域。

--中国投资：CCTV称中企海外非理性投资或涉转移资产，苏宁被点名批评

针对中国企业海外非理性投资，中央电视台(CCTV)称其中或涉嫌转移资产，并点名批评国内零售巨头苏宁集团大手笔收购海外足球俱乐部；同时指出，负债率较高的企业大量借钱赴海外投资，将增加境内金融风险。

--中国房地产：广州加快发展住房租赁，合条件承租人子女就学实行租购同权

中国广州市政府最近发布加快住房租赁市场工作的方案，将加快构建租购并举的住房体系，赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权。

【金融】

--中国央行：进一步提高金融服务实体经济的效率和水平，货币政策稳健中性

中国央行称，将进一步提高金融服务实体经济的效率和水平，保持货币政策稳健中性，优化金融供给体系，推进金融市场创新，加快普惠金融发展；同时进一步防范化解系统性金融风险，强化宏观审慎管理和逆周期调节，加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管。

--中国央行：健全风险监测预警和早期干预机制，完善风险处置预案--官员

中国央行金融稳定局局长陆磊表示，央行将健全风险监测预警和早期干预机制，把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，科学防范，早识别、早预警、早发现、早处置，完善金融风险处置预案，防止单体局部风险演变为系统性全局风险。

--中国金融：新规优化中资商业银行募集发行债务、资本补充工具条件--银监会

中国银监会有关部门负责人称，《关于修改<中资商业银行行政许可事项实施办法>的决定》进一步简化了中资商业银行部分行政许可事项程序，优化了中资商业银行募集发行债务、资本补充工具的条件，此举有助于银行通过发行金融债，发挥主动负债能力，优化负债结构，降低资产负债期限错配，提升流动性风险管理水平。

--中国金融：银行监管机构要求国有大行停止对万达集团海外并购提供贷款

华尔街日报报导称，中国银行业监管机构已经要求国有大银行停止对万达集团提供贷款。报导称，中国银行业监管机构在6月20日与国有大行的高管开会，警告他们万达集团的海外收购要受到政府去年出台的限制资本外流规定的约束。报导引述了一家参会银行的文件。

--中国金融：去杠杆对实体经济支持力度未出现逆转--央行货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，金融去杠杆政策调控的目的是支持实体经济，在调控的过程中，会出现一定的市场波动，但总体对实体经济的支持力度并没有出现逆转。

--中国金融：深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等乱象--银监会

中国银监会表示，要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，着力防范流动性风险、信用风险、影子银行业务风险等重点领域风险；有计划、分步骤，深入整治乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务等市场乱象。

--中国保险：投资人成为险企控制类股东起五年内不得转让股权--保监会

中国保监会就《保险公司股权管理办法》开始进行第二次征求意见，与上次相比，本次对保险公司控制类股东提出了更严格的要求，投资人自成为控制类股东之日起五年内不得转让所持股权，而去年底发布的第一次征求意见稿中的规定是“三年内”。

--中国金融：银行不良率拐点料在2019年后，债转股缓压有限--东方资产

中国四大资产管理公司之一的东方资产发布2017年不良资产市场调查报告称，当前中国银行业不良贷款率走势见顶并出现拐点的概率较小，今年不良贷款余额、不良贷款率仍有“双升”压力，未来3-5年银行业不良资产将缓慢上升，见顶时间预计在2019年或以后。

【固定收益】

--《分析》中国央行加力维稳缴税扰动，政策仍稳健中性但将动态调整

受财政缴税及地方债缴款等因素扰动，本周中国银行间市场流动性一度紧绷，央行遂顺势加大公开市场逆回购操作，单周净投放规模达5,100亿元人民币，创半年新高，以进一步抚平特殊时点资金波动，维稳意图明显，亦令后半周资金面逐步改善。

分析人士表示，二季度GDP数据彰显中国经济走势暂无忧令政策压力减缓，同时刚结束的金融工作会议定调，未来货币政策仍将与降杠杆及防风险相配合，稳健中性基调料仍无实质改变，不过配合经济稳增长及流动性变化央行还将灵活运用多种工具动态调整。

--中国信用债：东北特钢8.7亿PPN违约，重整计划草案尚未经债权人大会通过

处于重整进程中的东北特殊钢集团公告，应于周一(17日)到期兑付的8.7亿元人民币非公开定向债务融资工具(PPN)，不能按期足额兑付本息，构成实质性违约。

--中国信用债：东北特钢集团超过50万元的债权现金清偿率22.09%--市场人士

此前系列性债券违约的中国东北特殊钢集团重整计划更多细节出炉。市场人士周二透露，东北特钢集团每家债券类和金融类普通债权的债权人，50万元人民币以下的部分100%一次性现金清偿，超过50万元的部分给予一次性现金清偿或债转股的选择权；如选择一次性现金清偿，清偿率仅为22.09%。

--中国债市：加快推出三方回购等，考虑对境外机构逐步开放回购--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司总经理陈刚明表示，中国债市要创新机制再出发，加快引入安全和效率性更高流动性工具，推出三方回购和中央债券借贷机制，优化流动性风险管理；在债市开放方面，可考虑对境外机构先放开逆回购（融出资金），在控制杠杆的情况下放开正回购。

--中国债市：社会领域和农村领域产业专项债近期有望推出--发改委官员

中国国家发改委财政金融司副巡视员田原表示，目前国家发改委在抓紧研究社会领域产业专项债券、农村领域产业专项债券等新品种，预计在近期推出。

--中国债市：上清所下周起将现有利率互换集中清算产品期限延长至10年

中国银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)公告称，为进一步满足市场成员对于人民币利率互换(IRS)集中清算业务有关功能的需求，将于下周一(24日)起，将现有的利率互换集中清算产品(参考利率为FR007、Shibor 3M)期限延长至10年。

【外汇】

--中国外汇：构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系--外管局

中国国家外汇管理局指出，构建跨境资本流动的宏观审慎管理和微观市场监管体系，加强事中事后监管，积极支持国内有能力、有条件的企业开展真实、合规的对外投资，优化外商来华直接投资外汇管理服务。

--中国外汇：应加强跨境资本流动管理，理好便利化与防风险关系--外管局官员

中国外管局副局长杨国中近日撰文称，中国应认真吸取拉美债务危机和亚洲金融危机的经验教训，进一步加强跨境资本流动管理，维护国家金融安全；同时处理好便利化与防风险关系，巩固中国跨境资本流出入均衡发展的基础；并进一步深化人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性。

--中国金融：6月央行口径外汇占款续降且降幅略扩，短期尚难恢复正值

中国6月央行口径外汇占款连续第20个月下降，且降幅较上月略有扩大。市场人士指出，虽然贸易顺差持续回升对外占提供支撑，但人民币贬值预期依然存在，季节性购汇等因素均对外占构成负面影响，预计短期尚难恢复正值。

--中国外汇：6月银行结售汇逆差同比增逾六成，未来资本流出风险明显降低

中国6月银行结售汇逆差同比增逾六成，涉外收付款逆差规模创年内高位，不过，银行结汇规模为近两年新高。显示6、7月购汇高峰效应，叠加对外投资恢复性增长提振总体购汇需求，而银行结汇规模增长平衡了部分购汇需求。

--人民币汇率：6月实际与名义有效汇率均反弹，实际汇率半年跌3.3%--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数升0.23%至118.76，结束此前连续四个月跌势，上月修正后为降0.72%；另外，6月人民币名义有效汇率指数升0.48%至115.88，结束连五月下降，上月修正后为降0.50%。

【证券/行业】

--中国证券：加快修复和净化资本市场生态，疏通各类资金进入渠道--证监会

中国证监会表示，加快完善多层次资本市场体系和基础性制度，加快修复和净化资本市场生态，更加注重提高上市公司的质量，强化和完善退市制度，进一步疏通和规范各类资金进入资本市场的渠道，不断提升资本市场对实体经济的融资能力，推动经济结构加快转型升级。

--《独家新闻》美国加强控制外资收购，中国海外并购潮遇挫

知情消息人士透露，美国外资审议委员会(CFIUS)今年迄今至少向九宗外资收购美国企业的计划提出反对。对中国海外并购潮而言，这一创纪录的反对数量预示前景不妙。

--《分析》中国严控资本流出见效，对外投资政策宜适时调整

受监管层资本流出严格管控拖累，中国上半年非金融对外直接投资（ODI）同比近腰斩。不过考虑到此前跌跌不休的人民币汇率已经稳定甚至小升，加之一些欧洲国家近期开始陆续收紧外资收购规则，现在或许已经到了重新考虑中国对外投资政策的时候。

--《财经洞察》中企海外投资“有控有扶”，政策频繁转向或增加企业决策难度

监管层对中国企业海外投资的策略悄然转向，符合国家产业政策的项目已经可以在快速审核之后购汇出境。不过，目前中国企业和居民海外配置资产需求高涨，加上美国仍在加息缩表的大周期内，未来一两年人民币贬值压力仍存，这都意味着中国国际收支平衡将持续承压。在这样的背景下，“有控有扶”应该是下一阶段监管层对待海外投资的一致态度。

--《独家新闻》中国考虑将金属巨头中国五矿和中国黄金合并--消息人士

据熟悉情况的消息人士称，随着中国政府推进国有企业整合，中国在考虑将最大的金属矿产企业之一--中国五矿集团公司与中国黄金集团公司合并。

不过中国五矿集团公司和中国黄金集团公司下属的上市公司周三表示，两家公司对媒体报导所述“合并”事宜不知情。此前，路透对于两家公司可能合并的报导致使相关个股股价上扬。

--企业并购：万达商业以638亿元将酒店和文旅资产分别售予富力和融创

融创中国、富力地产和万达商业周三发布联合公告称，三方同时分别签署转让协议，万达商业将北京万达嘉华等77个酒店转让给富力地产，将西双版纳万达文旅项目等13个文化旅游城项目91%股权转让给融创房地产集团。两项交易总金额637.5亿元人民币。

--路透专访：联想集团料PC业务2018财年将恢复正增长，全球PC市场趋稳--CEO

全球最大的个人电脑(PC)生产商--联想集团董事长兼首席执行官（CEO）杨元庆预计，由于企业换机等刚需依旧存在，全球PC市场未来将趋于稳定，而联想的PC业务2017/18财年将恢复正增长。

--中港个股：万科收购普洛斯拟至多出资34亿坡元，持有权益约21.4%

中国最大房企之一的万科企业公告称，万科拟与合作伙伴共同参与亚洲最大仓储运营业者普洛斯公司（GLP）的私有化，本次收购总价约159亿坡元，其中万科出资至多34亿坡元（约合168亿元人民币），持有权益约21.4%。

--中国企业：沙钢实控人旗下企业锦程沙洲拟持有重整后东北特钢43%股权

正推进破产重整方案的中国东北特殊钢集团未来股权结构逐渐清晰。该集团旗下上市公司抚顺特钢公告称，沙钢集团实际控制人沈文荣控制的宁波梅山锦程沙洲股权投资公司、本钢板材拟分别持有重整后东北特钢集团43%和10%股权。[nL3S1K807Z（完） (整理 林高丽; 审校 张喜良)