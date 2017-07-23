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重温稿-《全球汇市》美元下跌，受累于欧洲央行政策路径预期和美国政治风波
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2017年7月23日 / 晚上11点00分 / 19 小时前

重温稿-《全球汇市》美元下跌，受累于欧洲央行政策路径预期和美国政治风波

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 市场认为欧洲央行政策会议对欧元提供支持
    * 俄罗斯干预美国大选的调查损及美元
    * 美元指数触及逾一年低位

    路透纽约7月21日 - 美元兑一篮子主要货币周五触及逾一年低位，此前欧洲央行总裁谨
慎措辞，以免拖低欧元，且美国总统特朗普的政策计划遇阻，也拖累美元下跌。
    
    欧洲央行总裁德拉吉周四表示，区内金融状况仍然普遍良好，又表示，欧元升值“受到
一定的关注。”但他没有表示欧元坚挺是个问题，也没有干脆地尝试喊低欧元。
    
    显然，德拉吉并不担心欧元不断上涨，令交易商确信，欧洲央行仍可能在今年稍晚开始
缩减其购债计划。
        
    美元指数      盘中触及去年6月来最低93.854，纽约尾盘，下跌约0.5%，至93.885。
欧元      触及近两年最高1.1682美元，尾盘上涨0.4%，报1.1674美元。

    “德拉吉并没有对欧元上涨表达太多不满的事实，毋庸置疑，给希望再持有欧元或增加
其欧元头寸的人来说开启了绿灯，”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell表示。
    欧元兑美元本周周线可望上涨1.8%，连升第二周。美元指数周线势将下跌1.3%，连续第
二周下跌。
    
    美元兑日圆      盘中触及逾四周低位111.02日圆。
        
    除了交易商预期欧洲央行仍然处于收紧货币政策的轨道上之外，市场认为俄罗斯干预美
国大选，和可能与特朗普竞选团队共谋的调查，会阻碍美国政府推进其促成长计划，而且对
美元不利。

    “另外，最新消息称，围绕俄罗斯问题的调查范围扩大到特朗普的生意，这加剧了美元
的跌势，”瑞信外汇策略师Alvise Marino说。
    
    “除此之外，还有参议院未能通过医保议案的事实，”Marino说，他所指的是周一稍晚
共和党的医保改革努力在参议院受挫。
    
    美元兑瑞郎      触及逾一年最低0.9440瑞郎。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1661   1.1629   +0.28  +10.92   1.0513
    美元/日圆                   111.10   111.89   -0.71   -4.94   116.87
    欧元/日圆                   129.61   130.12   -0.39   +5.25   123.14
    美元/瑞郎                   0.9455   0.9511   -0.59   -7.10   1.0178
    英镑/美元                   1.2992   1.2970   +0.17   +5.32   1.2336
    美元/加元                   1.2537   1.2588   -0.41   -6.65   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7566   6.7549   +0.03   -3.10   6.9726
    澳元/美元                   0.7911   0.7957   -0.58   +9.65   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1027   1.1061   -0.31   +2.89   1.0717
    欧元/英镑                   0.8975   0.8964   +0.12   +5.37   0.8518
    新西兰元/美元               0.7454   0.7399   +0.74   +7.39   0.6941
    美元/挪威克朗               8.0343   8.0441   -0.12   -6.98   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3758   9.3576   +0.19   +3.19   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2403   8.2209   +0.24   -9.52   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6100   9.5634   +0.49   +0.31   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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